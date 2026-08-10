El exmediocampista del Chelsea John Obi Mikel se burló de la afición del Arsenal por creer que Vinicius Junior dejaría el Real Madrid para incorporarse a los Gunners en un fichaje multimillonario.

En declaraciones en el pódcast The ObiOne, Mikel argumentó que Vinicius aprovechó el interés del Arsenal para conseguir un nuevo contrato más lucrativo en el Real Madrid.

Mikel dijo: "Sé lo que esperaban los aficionados del Arsenal. Ya sabes, ganas la Liga después de 22 o 23 años y, de repente, crees que ya has llegado. No, no lo has hecho".

Y añadió: "Recibieron una dura derrota (de Vini). Es imposible que Vinicius Junior deje el Real Madrid para unirse al Arsenal, un club que solo ha ganado un título (de Liga) en 22 o 23 años. Este hombre gana títulos temporada tras temporada. Y ha saboreado ganar la Champions League, que el Arsenal nunca ha ganado".

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Continuó: "¿Esperas que un jugador que ha ganado la Champions League con el Real Madrid deje todo eso y todo lo que ha construido y el equipo que dirigirá José Mourinho, y que deje eso para unirse a un equipo que solo ha ganado un título de Liga en 20 años? ¡Por Dios!".

Y agregó: "Cuando dije eso, todos los aficionados del Arsenal me atacaron, diciendo que me lo demostrarían cuando Vinicius se uniera a ellos. Pero esa era mi opinión, nunca creí que dejaría Madrid. Creo que los estaba usando para conseguir un mejor acuerdo en Madrid. Los estaba usando. No tengo la menor idea de por qué los aficionados del Arsenal realmente creen que Vinicius Junior dejará el Real Madrid y se irá al Arsenal".

Y Mikel añade con sarcasmo: "No sé qué estaban fumando".

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Vinicius ha firmado desde entonces un nuevo contrato de seis años con el Real Madrid con un salario superior al anterior.

El Real Madrid espera que Vinicius ofrezca su mejor versión bajo la dirección de José Mourinho esta temporada.

En cuanto al Arsenal, tienen que encontrar otros objetivos, ya que los informes apuntan a su vinculación con el jugador del Chelsea Pedro Neto y con otros jugadores en la posición de extremo.

El exastro de Nigeria Obi Mikel jugó 11 años con el Chelsea, y a menudo critica al Arsenal y su forma de jugar en el marco de la feroz rivalidad entre los dos equipos de Londres.

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