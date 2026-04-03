Por culpa de un jugador marroquí... la CAF recibe una amenaza de Sudán de recurrir a la Corte Internacional de Justicia

El club sudanés Al-Hilal ha anunciado, en un comunicado oficial emitido este viernes por la tarde, que intensificará sus medidas en relación con lo que ha calificado como la participación ilegal del jugador Hamza Al-Mousawi con el Nahda Berkane marroquí en la Liga de Campeones de África.

El Al-Hilal ha enviado una carta enérgica a la Comisión de Disciplina de la CAF, al tiempo que ha informado a la Federación Sudanesa de Fútbol de estos acontecimientos.

El abogado del club sudanés, Pedro, afirmó que el plazo que había concedido anteriormente (48 horas) para responder a las cartas oficiales había expirado sin ninguna reacción por parte de la CAF, a pesar de la sucesión de correspondencia, que ascendió a cuatro comunicaciones oficiales.

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El Al-Hilal exigió la imposición de medidas cautelares inmediatas, que implican la suspensión de la participación del Nahda Berkane en cualquier competición de la CAF o la FIFA, hasta que se resuelva el conflicto.

El club sudanés, que quedó eliminado de la Liga de Campeones de África en cuartos de final a manos del Nahda Berkane, añadió que ahora concede a la Confederación Africana una última oportunidad, que vence al final del día 3 de abril (hoy viernes), antes de acudir oficialmente al Tribunal Arbitral del Deporte (TAS).

El Al-Hilal afirma que los exámenes médicos han demostrado que Hamza El Moussaoui consumió una sustancia dopante prohibida, y considera que su presencia en los partidos de ida y vuelta de la competición africana influyó directamente en los resultados.

Cabe recordar que la CAF se enfrenta actualmente a otra denuncia ante el TAS, presentada por Senegal tras la retirada del título africano y su concesión a Marruecos.