El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, podría ser investigado por el Comité Olímpico Internacional tras una denuncia de la ONG Fair Square. La organización lo acusa de violar la neutralidad política al apoyar al expresidente estadounidense Donald Trump.

En diciembre de 2025, la organización ya había denunciado ante la Comisión de Ética de la FIFA varias declaraciones en las que Infantino, miembro del COI desde 2020, manifestaba su apoyo público a las políticas de Trump.

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También pidió investigar la creación del Premio de la Paz de la FIFA y su entrega a Trump, y determinar si esa decisión la tomó el Consejo o Infantino de forma individual, pues, de haber actuado sin autoridad legal, se trataría de un «flagrante abuso de poder».

Según Reuters, la denuncia se basa en el artículo 15 del Código de Ética de la FIFA sobre neutralidad política, que obliga a los responsables a mantenerla en sus actuaciones oficiales y prevé multas de al menos 10 000 francos suizos y suspensiones de hasta dos años para cualquier actividad futbolística.

La presidenta del COI, Christy Coventry, confirmó que aún no han recibido denuncia alguna, pero que la examinarán si se presenta.

«Fair Square» confirmó que la FIFA recibió la denuncia en diciembre, aunque no informó del inicio de la investigación pese a que, por carta, se le indicó que la Secretaría General podría abrir diligencias preliminares bajo la dirección del presidente de la Cámara de Investigaciones.

La organización recordó que la denuncia no implica automáticamente un procedimiento ético, que los denunciantes no son partes formales y que no reciben actualizaciones por confidencialidad.

Una semana antes del Mundial, la organización lanzó una campaña que pedía reformas en la FIFA y, la semana pasada, anunció que 50 eurodiputados y la Federación Noruega de Fútbol respaldaban su denuncia, exigiendo investigar el cumplimiento del principio de neutralidad por parte de Infantino, sobre todo en la entrega del premio a Trump.

Además, recordó que la FIFA levantó la suspensión del delantero estadounidense Folarin Balogun tras una tarjeta roja, permitiéndole jugar contra Bélgica en octavos, después de que Trump pidiera a Infantino revisar el caso; el presidente de la FIFA negó haber intervenido.