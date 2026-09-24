Por culpa de su novia: ¡Icardi recibe una sanción hasta el año 2099!

El inicio de temporada no ha sido el ideal para Mauro Icardi, ya que, tras finalizar su contrato con el Galatasaray turco, el delantero argentino sigue sin club, en medio de numerosos interrogantes sobre su futuro.

Y ahora Icardi ha recibido un nuevo golpe después de que se decidiera inhabilitarlo para conducir, a raíz de la difusión de un vídeo publicado por su pareja que documenta una serie de infracciones de tráfico, entre ellas conducir con el carné caducado, según el diario español "As".

El Ministerio de Transporte de la capital argentina, Buenos Aires, impuso la sanción, mientras que la fecha de finalización de la inhabilitación cautelar se fijó de forma simbólica en el 1 de enero de 2099, de acuerdo con la "Ley Provincial 13927" de la provincia de Buenos Aires.

Lee también

Vinicius es brasileño, ¿y Raphinha también?

Por una diferencia abrumadora: la afición del Real Madrid pide la expulsión de Vinicius en favor de Diomande

En el vídeo apareció la pareja actual de Icardi, Eugenia "la China" Suárez, sin cinturón de seguridad, sacando más de la mitad de su cuerpo por la ventanilla del coche mientras este circulaba, en el momento en que el jugador conducía el vehículo, antes de que se supiera después que su carné estaba caducado.

El organismo oficial de Buenos Aires aclaró que esta infracción conlleva la retirada del carné de conducir, y que Icardi debe aprobar un examen para recuperarlo, y señaló: "Decidimos inhabilitarlo de forma cautelar. Y antes de obtener un nuevo carné debe evaluarse su aptitud para conducir. La seguridad vial no admite excepciones".

En el plano futbolístico, el futuro del delantero argentino sigue siendo una incógnita hasta ahora, ante la vinculación de su nombre con varios clubes de las ligas de Catar, México y Argentina, sin que se haya alcanzado un acuerdo oficial sobre su próximo destino.



