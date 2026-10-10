La estrella de la Copa del Golfo Arábigo "Golfo 27" se ha convertido en una baja amenazada para el partido ante el Al-Ittihad en la Roshn League, a causa de la selección de Arabia Saudí.

El club Al-Shabab publicó, a través de su cuenta oficial en "X", un comunicado en el que anunció que su jugador Humam Al-Hammami sufre una rotura muscular de segundo grado, y que necesita un programa de tratamiento y rehabilitación bajo la supervisión del cuerpo médico del club.

Los "Leones" aclararon que la lesión de Al-Hammami se produjo a raíz de su participación con la selección de Arabia Saudí en la Copa del Golfo Arábigo "Golfo 27" durante el pasado período.

De este modo, el joven extremo saudí se ausentará de la participación con el Al-Shabab en el partido ante el Al-Taawoun, mañana domingo, en la capital saudí Riad, en la octava jornada de la Roshn League.

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Sin embargo, la ausencia más destacada podría producirse el próximo viernes, cuando el conjunto capitalino visite al Al-Ittihad, en el estadio Al-Inmaa de Yeda, en la novena jornada de la Roshn League.

Cabe recordar que Al-Hammami desempeñó un papel protagonista en la coronación de la selección de Arabia Saudí con el título del Golfo tras una ausencia de 23 años, hasta el punto de que recibió el premio al mejor jugador del torneo.