Por cuarta vez, un resultado desastroso para Arabia Saudí en el Mundial

La selección saudí quedó eliminada de la Copa del Mundo 2026 tras empatar 0-0 con Cabo Verde en la última jornada del Grupo 8.

Los saudíes necesitaban ganar para asegurar un puesto entre los dieciseisavos, ya fuera como segundos o entre las mejores terceras. Sin embargo, el empate los dejó últimos del grupo con solo dos puntos.

Cabo Verde necesitaba ganar o empatar, siempre que España venciera a Uruguay. Finalmente se cumplió el segundo escenario: España venció a Uruguay y Cabo Verde avanzó como segunda del grupo con tres puntos, todos de empates.

Según el diario saudí «Al-Riyadiah», Arabia Saudí cerró su séptima participación en la fase final del Mundial sin victorias, como en 1998, 2002 y 2006, y sumó dos empates en la fase de grupos por primera vez en su historia.

Antes, Arabia Saudí había empatado 1-1 con Uruguay, perdido 4-0 ante España y cerrado con el 0-0 frente a Cabo Verde.

En dieciseisavos, Cabo Verde se medirá a Argentina, primera del Grupo 10, y España, líder del Grupo 8 tras ganar 1-0 a Uruguay, jugará contra el segundo de ese grupo, Argelia o Austria.