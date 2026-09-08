Por circunstancias imprevistas: se cancela la rueda de prensa del Arsenal antes del partido ante el Nápoles

Los preparativos del Arsenal para su partido de la Liga de Campeones de Europa contra el Nápoles, mañana miércoles, se vieron alterados después de que el conjunto londinense quedara atrapado en el caos de los viajes que afectó a los aeropuertos del Reino Unido.

Como consecuencia, el técnico Mikel Arteta se vio obligado a cancelar la rueda de prensa que estaba prevista antes del encuentro la tarde del martes, tras el retraso del vuelo del Arsenal a Italia, según el diario inglés "Daily Mail".

Esto se debió a los problemas del control del tráfico aéreo en el Reino Unido, ya que los aviones fueron detenidos en la mayoría de los principales aeropuertos del país el martes tras un "fallo técnico".

Este problema provocó la cancelación de casi 300 vuelos desde el Reino Unido, lo que afectó a miles de turistas además de a los campeones de la Premier League.

Según informaron, permanecieron en el campo de entrenamiento del club en London Colney mientras esperaban a que se resolviera el problema, antes de trasladarse al aeropuerto más tarde, cuando se anunció el nuevo horario de su vuelo.

Hacia las 18:30, el Arsenal publicó un vídeo en su cuenta oficial en la plataforma "X" en el que se ve al equipo subiendo a bordo de un avión.

En una actualización difundida la tarde del martes, los Servicios Nacionales de Tráfico Aéreo (NATS) señalaron que habían identificado un problema en su "sistema de procesamiento de vuelos", y añadieron que "la recuperación llevará algún tiempo", aunque afirmaron que habían "aplicado una solución".

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