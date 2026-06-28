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Brazil v Morocco: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Muhammad Sharaf Eldeen

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Por categorías... Marruecos disputará los partidos más difíciles del Mundial 2026

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Los Leones del Atlas se enfrentan a una nueva prueba difícil

Marruecos se prepara para uno de los partidos más destacados de los dieciseisavos de final del Mundial 2026 ante Holanda, tras empatar 1-1 con Brasil en la primera jornada.

Será el segundo duelo en este Mundial entre dos selecciones del top-10 de la FIFA, tras el choque con Brasil.

Marruecos es sexto, Brasil quinto y Holanda séptimo en el ranking de la FIFA.

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Marruecos terminó segundo del Grupo C con 7 puntos, por detrás de Brasil, líder por diferencia de goles.

Holanda lideró el Grupo 6 con 7 puntos: dos triunfos ante Suecia y Túnez, y un empate con Japón.

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