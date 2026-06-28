Por categorías... Marruecos disputará los partidos más difíciles del Mundial 2026

Marruecos se prepara para uno de los partidos más destacados de los dieciseisavos de final del Mundial 2026 ante Holanda, tras empatar 1-1 con Brasil en la primera jornada.

Será el segundo duelo en este Mundial entre dos selecciones del top-10 de la FIFA, tras el choque con Brasil.

Marruecos es sexto, Brasil quinto y Holanda séptimo en el ranking de la FIFA.

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Marruecos terminó segundo del Grupo C con 7 puntos, por detrás de Brasil, líder por diferencia de goles.

Holanda lideró el Grupo 6 con 7 puntos: dos triunfos ante Suecia y Túnez, y un empate con Japón.