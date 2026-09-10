Nicolò Tresoldi, delantero del Club Brujas belga, decidió no atender la convocatoria de la selección de Italia para participar en los próximos partidos de la Liga de las Naciones de la UEFA, prefiriendo disponer de más tiempo antes de tomar su decisión definitiva sobre la selección que representará, según un informe de prensa.

El destacado periodista italiano Nicolò Schira escribió hoy jueves a través de su cuenta en la plataforma "X": "Nicolò Tresoldi ha decidido no responder a la convocatoria de la selección italiana para los partidos de la Liga de las Naciones. Necesita más tiempo para tomar una decisión definitiva entre Italia y Alemania".

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La postura de Tresoldi confirma que la pugna entre Italia y Alemania por los servicios del joven delantero aún no se ha resuelto, pese a informes previos que apuntaban a que estaba cerca de decantarse por la Azzurra.

Tresoldi nació en la ciudad italiana de Cagliari, pero se formó futbolísticamente en Alemania tras la mudanza de su familia a Hannover, donde ascendió por la academia del Hannover 96 antes de iniciar su carrera profesional con el equipo. El jugador de 22 años posee las nacionalidades italiana y alemana.

El joven delantero cuenta con una amplia experiencia en las selecciones alemanas de categorías inferiores, ya que jugó con la sub-19 y luego con la sub-21, con la que alcanzó la final del Campeonato de Europa.

Tresoldi fichó por el Club Brujas en el verano de 2025 procedente del Hannover 96, y no tardó en llamar la atención en Bélgica, después de cerrar su primera temporada con el equipo con un balance de 18 goles en 53 partidos.

Tanto la selección italiana como la alemana se preparan para entrar en una nueva era, con el regreso del técnico Roberto Mancini al frente de la Azzurra, mientras que el veterano Jürgen Klopp ha asumido la responsabilidad de la Mannschaft.

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