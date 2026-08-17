El Milan cerró una gran operación procedente de la liga francesa por un importe de 50 millones de euros, tras el estancamiento de las negociaciones con el Leipzig.

Varias fuentes informaron de que el Milan se encuentra en la fase final para fichar a Diego Moreira, jugador del Estrasburgo, por unos 50 millones de euros.

El internacional belga, de 22 años, había sido vinculado a comienzos del verano con un posible traspaso a la liga italiana de la mano de la Roma, pero el coste de la operación era demasiado elevado.

La Roma ya había presentado una oferta de 35 millones de euros, más 10 millones de euros en incentivos, con la obtención por parte del club francés de un 10% del valor de una futura venta del jugador.

El Leipzig presionó con fuerza posteriormente para cerrar la operación, pero la cadena Sky Sports Alemania confirmó que el club no estaba cerca de alcanzar un acuerdo.

En cambio, el Milan se movió de forma sorpresiva con la ayuda del agente de futbolistas Jorge Mendes, para alcanzar un acuerdo con el jugador y el club en un tiempo muy rápido.

Varias fuentes confirman ahora, entre ellas el experto en mercado de fichajes Fabrizio Romano, Sky Sport Italia, el canal Sport Italia y Sport Mediaset, los mismos detalles, señalando que el Milan trabaja en los últimos detalles de la operación y organiza la fecha del reconocimiento médico.

Según Football Italia, se espera que el valor total de la operación alcance unos 45-50 millones de euros, incluyendo los complementos y un porcentaje de los derechos de una futura venta, aunque Fabrizio Romano y Sport Italia señalan que la operación asciende a 50 millones de euros más las primas.

Sky Sport Italia reveló que el reconocimiento médico del jugador será el martes 18 de agosto.

Moreira ocupa principalmente la posición de extremo izquierdo, aunque también puede jugar por la banda derecha cuando sea necesario.

El Chelsea había vendido al jugador al Estrasburgo por 8,5 millones de euros en el verano de 2024, conservando una cláusula de recompra del jugador, pero no parece entusiasmado con activarla.

Moreira cuenta con cuatro internacionalidades con la selección absoluta de Bélgica, después de haber representado anteriormente a Portugal a nivel de selecciones juveniles, y celebró su vigésimo segundo cumpleaños a comienzos de este mes.

Moreira firmó la temporada pasada cinco goles y nueve asistencias en 42 partidos en las distintas competiciones con el Estrasburgo.