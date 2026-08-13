Manchester City anunció este jueves la renovación del contrato de una de sus figuras más destacadas hasta el verano de 2031.

Manchester City señaló en un comunicado oficial: "Jeremy Doku ha firmado un nuevo contrato de cinco años con el Manchester City, que prolonga su estancia en el Etihad Stadium hasta el verano de 2031".

Tras incorporarse al Manchester City procedente del club francés Stade Rennes en el verano de 2023, el extremo belga logró consolidarse como uno de los extremos más talentosos y emocionantes de la Premier League.

Gracias a su extraordinaria velocidad, a su magnífico control del balón y a sus excelentes cualidades en el regate, además de su gran olfato goleador, Doku ha afianzado su posición como uno de los elementos fundamentales en la alineación del City.

Hasta ahora, el jugador de 24 años ha disputado 131 partidos con el club y ha marcado 22 goles.

También ha demostrado su capacidad de adaptación, ya que en ocasiones ha sido utilizado en la banda derecha o incluso en una posición más central, además de su destacada ubicación en la banda izquierda.

Sus esfuerzos también han contribuido a que el City conquistara cinco títulos importantes en ese período, un balance que incluye el título de la Premier League, la FA Cup, la Copa de la Liga, el Mundial de Clubes y la Community Shield.

Doku es uno de los internacionales más importantes de Bélgica, y hasta la fecha ha disputado 48 partidos internacionales y ayudó a su país a alcanzar los cuartos de final del Mundial 2026.

Las declaraciones de Doku tras renovar su contrato

Después de firmar su nuevo contrato, Doku expresó su alegría y reveló hasta qué punto está entusiasmado por desempeñar su papel en la búsqueda del City de lograr más éxitos bajo la dirección del recién nombrado técnico Enzo Maresca.

Jeremy Doku declaró: "He disfrutado de mi tiempo en el City hasta ahora, así que tener la oportunidad de quedarme más tiempo es una sensación maravillosa".

Y añadió: "Este club significa mucho para mí, he evolucionado como jugador y como persona. Me siento estable aquí, y sé que mejoro cada día gracias al trabajo que realiza el cuerpo técnico".

Continuó: "Es difícil explicar todo lo que ofrece este club para ayudar a los jugadores. No lo doy por sentado, y eso me hace mejor".

Jeremy agregó: "Con Enzo aquí ahora, estoy muy entusiasmado por la nueva temporada. Su estilo de fútbol es del tipo que nos gusta, y eso es emocionante para los jugadores".

Señaló: "La afición del City es también una razón principal para firmar este nuevo contrato. Siento su cariño y su apoyo, y eso significa mucho para mí. Quiero centrarme en lograr el éxito que se merecen".