En el duelo entre los Red Devils y los Skyblues, el noruego acertó en el minuto 60, cuando empujó por encima de la línea y al fondo de la portería del rival ciudadano un centro desviado del defensa del City Josko Gvardiol.

Sin embargo, posteriormente no se debería haber concedido el gol de Haaland, ya que su compañero Enzo Fernandez estaba ligeramente en fuera de juego en el pase de Gvardiol. El argentino no tocó el balón, pero con su movimiento fue activamente hacia la pelota y atrajo así la atención del defensa del United Lisandro Martínez.

Aunque el VAR volvió a revisar la jugada y comprobó una posible posición antirreglamentaria, el gol fue concedido a los Cityzens. Sin embargo, el videoárbitro solo valoró el movimiento de Haaland, que, a diferencia de Fernandez, no se encontraba en la zona sancionable.

Pocas horas después del final del partido, la asociación inglesa de árbitros Pro Ref admitió un "error de apreciación" del equipo arbitral encabezado por el colegiado Michael Oliver. El VAR debería haber llamado a Oliver al monitor situado en la banda para que al menos pudiera valorar la jugada desde una nueva perspectiva.

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¿Cómo terminó el partido entre Manchester City y Manchester United?

En su lugar, el City logró conservar la ajustada ventaja hasta el final y sumar tres puntos. Los Skyblues se habían quedado pronto con un hombre menos tras una agresión de Phil Foden y jugaron durante más de 70 minutos en inferioridad numérica.

Pero el United no supo sacar partido de esa superioridad y, sobre todo en ataque, al equipo local le faltó por completo la creatividad. Así, una jugada a balón parado generó la mejor ocasión del partido hasta ese momento, pero el gran lanzamiento de falta de Marcus Rashford se estrelló únicamente en el poste izquierdo (45).

También tras la reanudación fue el poste el que evitó el gol de la ventaja, y Kobbie Mainoo también se quedó a milímetros (51). Los Red Devils parecían haber encontrado por fin su sitio en el partido, hasta que Haaland, que hasta entonces apenas había aparecido, golpeó con frialdad.

En la tabla, el ManCity sigue presentando un balance impecable de cuatro victorias en cuatro partidos y es segundo, por detrás del campeón Arsenal, debido a un gol más encajado. El United, por su parte, ocupa la 13.ª posición con cuatro puntos.