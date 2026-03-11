Polémicas en el derbi de Milán: Doveri arbitrará el Monza-Palermo, Abisso designado para el Nápoles-Lecce

Final emocionante en el último Derby della Madonnina entre el Milan y el Inter, tras el toque con el brazo de Samuele Ricci en el área nerazzurra, durante los minutos de descuento, a pocos instantes del pitido final de Daniele Doveri. El árbitro romano dejó seguir el juego, decisión respaldada por el VAR Rosario Abisso, que no le recomendó ninguna revisión en el campo: un modus operandi valorado positivamente por la AIA durante la ya tradicional cita con Open VAR.





LAS DESIGNACIONES - Los dos árbitros también han sido designados para el próximo fin de semana: Doveri no arbitrará en la máxima categoría en la próxima jornada, sino en la Serie B, donde estará encargado de dirigir un partido nada desdeñable.

El designador Gianluca Rocchi ha decidido «ceder» a un árbitro tan experimentado como el romano a la Serie B con motivo de la trigésima jornada de la temporada regular, ya que pitara en el U-Power Stadium de Monza, en el partido entre los locales y el Palermo, programado para el sábado a las 17:15. Para el árbitro siciliano Abisso, que estará en el VAR en el derbi, habrá otro partido de la Serie A que afrontar, el Nápoles-Lecce, para el que ha sido designado como árbitro principal.