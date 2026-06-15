Polémica por unas imágenes: acosan a los jugadores con un control extraño a su llegada a EE. UU

La selección uruguaya vuelve a ser noticia en el Mundial de Estados Unidos. Tras el retraso del equipo de Marcelo Bielsa por problemas con los documentos de viaje, ahora circulan imágenes de su llegada a Estados Unidos.

En las redes circulan vídeos en los que se ve a los jugadores formando una fila para pasar un riguroso control de seguridad: funcionarios hacen pasar perros rastreadores por el equipaje y revisan cada maleta junto al autobús.

Estas imágenes llegan tras una preparación caótica: el domingo no pudieron viajar por problemas de documentación y permanecieron fuera de EE. UU. a menos de 24 horas del debut contra Arabia Saudí.

Finalmente se resolvió el trámite y la selección voló a Florida. Bielsa, en rueda de prensa tras la llegada, afirmó que los contratiempos no afectarían a la preparación.

El capitán José María Giménez admitió que el plantel pasó más tiempo del previsto en el hotel, pero que intentó convertir ese descanso adicional en una ventaja.

Uruguay ya jugó su primer partido contra Arabia Saudí, mientras que en el mismo grupo Cabo Verde sorprendió con un empate 0-0 ante España.







