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Abdelmawgood Samir

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Polémica por una expulsión espectacular: la FIFA designa al árbitro de Francia-España

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Un salto cualitativo en la gobernanza

La FIFA designó al árbitro salvadoreño Iván Barton para la semifinal del Mundial 2026 entre Francia y España, este martes.

Le asistirán el salvadoreño David Morán (asistente 1), el nicaragüense Antonio Bobero (asistente 2) y el sueco Glenn Nyborg (cuarto árbitro).

Será su debut en eliminatorias, tras pitar tres encuentros en la fase de grupos: Turquía-Paraguay (expulsó a Miguel Almirón por taparse la boca), Japón-Suecia y Suiza-Colombia (octavos, resuelto en penaltis).

Después pitó Japón-Suecia y, en octavos, el Suiza-Colombia resuelto en penaltis.

Este designación supone un gran salto en su carrera, tras arbitrar tres encuentros en el Mundial 2022, incluido el Inglaterra-Senegal en octavos.

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