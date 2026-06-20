Polémica: ¿Por qué expulsaron a Almirón por taparse la boca... y Messi se libró del castigo?

La nueva «ley Prestiani» para el Mundial 2026 ya genera polémica: el paraguayo Miguel Almirón fue expulsado por taparse la boca, mientras que Lionel Messi evitó la sanción pese a hacer lo mismo, lo que cuestiona la coherencia de la norma y la diferencia entre charlas amistosas y provocadoras.

Según GiveMeSport, Almirón, ex del Newcastle, se convirtió en el primer jugador expulsado en un Mundial por taparse la boca, durante la victoria de Paraguay 1-0 sobre Turquía. El VAR mostró que cubrió su rostro mientras discutía con un rival turco.

Tras revisar el VAR, el árbitro le mostró directamente la roja, en la primera aplicación de la «ley Prestiani», añadida en mayo a la versión 2026-2027 de las reglas de la FIFA.

El apartado 4 del artículo 12 dispone que será expulsado quien se tape la boca (con la mano, el brazo o la camiseta) al dirigirse de forma provocativa, burlona u ofensiva a un rival o en una situación así.

La norma busca evitar que los jugadores oculten insultos o comentarios racistas. Se aprobó tras el incidente entre Gianluca Prestiani, del Benfica, y Vinícius Júnior, del Real Madrid, en el que se acusó al portugués de racismo.

Poco después se viralizó una foto de Lionel Messi, capitán de Argentina, tapándose la boca con la mano durante el partido inaugural contra Argelia (3-0).

A pesar de la claridad de la imagen, ni el árbitro ni el VAR actuaron contra Messi, de 39 años, lo que llevó a muchos aficionados y analistas a afirmar que la estrella argentina recibe un trato de favor por parte de los árbitros y los responsables.

Tampoco es la primera vez que se le acusa de salir impune: muchos creen que evitó la roja por una fuerte entrada a Issa Mendy en ese mismo encuentro.

Sin embargo, el exárbitro italiano Pierluigi Collina, presidente de la Comisión de Arbitraje de la FIFA, aclaró a «RMC» que la norma se aplica solo en caso de conversación hostil: «Si es amistosa, pueden seguir sin problema; si es hostil, está prohibido».

Añadió que taparse la boca para susurrar a un compañero, por ejemplo, no merece sanción, pues el contexto y la intención definen la aplicación de la norma.

Así se justifica la ausencia de sanción a Messi: el árbitro estimó que sus palabras no eran provocadoras ni ofensivas, a diferencia de lo ocurrido con Almirón, quien discutía airadamente con un rival.

Esta explicación no convence a todos: la diferencia en la aplicación de la norma ha generado indignación en redes y pedidos de mayor transparencia.

Además, la norma se aplica a discreción de cada competición, lo que puede generar diferencias entre torneos.

Los críticos advierten que esta flexibilidad puede llevar a interpretaciones distintas y reforzar la idea de que las grandes estrellas reciben un trato preferencial, mientras que los jugadores menos conocidos son sancionados con más dureza por las mismas acciones.