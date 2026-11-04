La Confederación Africana de Fútbol "CAF" reveló este miércoles la lista de nominados al premio al Mejor Jugador de África de 2026, que ha suscitado numerosos interrogantes.

La lista contó con una destacada presencia marroquí, con el trío formado por Achraf Hakimi, estrella del Paris Saint-Germain; Brahim Díaz, jugador del Real Madrid; e Ismael Saibari, jugador del Bayern Múnich.

Las estrellas de Marruecos se enfrentan a una fuerte competencia de Senegal, que está presente con el trío de Ismaila Sarr, jugador del Crystal Palace; Pape Gueye, jugador del Villarreal; y Sadio Mané, estrella del Al Nassr saudí.

La lista de nominados incluyó también al marfileño Amad Diallo, jugador del Manchester United; al congoleño Yoane Wissa, jugador del Newcastle United; al ghanés Antoine Semenyo, jugador del Manchester City; y al sudafricano Tebogo Mokoena, jugador del Sundowns.

Sin embargo, la ausencia del egipcio Mohamed Salah, estrella del Trabzonspor turco, generó una gran polémica, especialmente en las redes sociales, donde los seguidores se dividieron entre partidarios y detractores de esta decisión.

Quienes se oponen a la ausencia de Salah citaron la presencia de un jugador como Tebogo Mokoena, estrella del Sundowns, dentro de la lista, siendo que este milita en una liga local que ni siquiera es la más fuerte del continente africano.

Tebogo entró en la lista tras ganar el título de la Liga de Campeones de África con el Sundowns, además de su participación con Sudáfrica en el Mundial, donde marcó un único gol.

En cuanto a Salah, pese a su temporada irregular con el Liverpool, lideró a Egipto hacia las semifinales de la Copa Africana de Naciones y la clasificación a los octavos de final del Mundial 2026 por primera vez en la historia de la selección egipcia, que estuvo cerca de los cuartos de final de no haber sido por el desperdicio de su ventaja de dos goles a cero ante Argentina.

Con el Trabzonspor, Salah ofrece un nivel destacado y se ha convertido en una de las figuras más sobresalientes de la liga turca esta temporada.

A pesar de ello, algunos consideran que no merece estar en la lista en vista de lo que ofreció con el Liverpool y el notable descenso de sus números en comparación con otros años.

Entonces, ¿fue merecida la ausencia de Salah de la lista o merecía al menos un lugar en ella, aunque estuviera muy lejos de competir por el premio?

Cabe recordar que la ceremonia de la gala de premios de la CAF de 2026 se celebrará el lunes 7 de diciembre próximo, en la ciudad nigeriana de Lagos, y se espera que la gala cuente con la presencia de una élite de las figuras más destacadas del fútbol africano, junto a entrenadores y representantes de federaciones y clubes.