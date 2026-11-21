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El presidente de la junta directiva, Jan-Christian Dreesen, y el presidente del club, Herbert Hainer, confirmaron durante la asamblea general anual que el Bayern no conocía la disfunción neurológica de Jamal Musiala cuando acordó su costosa renovación de contrato en 2025.

«Pueden dar por hecho que no fue así», dijo Dreesen. También negó que, visto en retrospectiva, sienta que Musiala o sus representantes lo engañaron durante las negociaciones al no conocer ese dato. «No, en absoluto», respondió. Como añadió Hainer, en el Bayern tampoco creen «en absoluto que se supiera antes». Es decir, según esa versión, el atacante, que ahora tiene 23 años, no había tenido problemas hasta entonces y tampoco sabía que padecía esa afección.

Musiala, que entonces estaba en la cima de su rendimiento y era uno de los jugadores más prometedores del mundo, firmó en febrero de 2025 un contrato hasta 2030 que le garantiza un salario anual de 25 millones de euros. Una cifra que, también por las lesiones y los problemas de salud, desde entonces no ha justificado ni de lejos.

En el verano de 2025, Musiala se fracturó el peroné y estuvo varios meses de baja. Desde su regreso sufrió distintos problemas de salud, hasta que en el verano de 2026 se desplomó sobre el campo en dos partidos amistosos y después hizo pública su disfunción neurológica. El director deportivo Max Eberl subrayó entonces que conocían esos problemas «desde toda la temporada pasada». Es decir, como muy tarde desde julio de 2025, cinco meses después de la renovación.

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Las declaraciones de los dirigentes del Bayern parecen una campaña

La última baja de Musiala duró dos meses por una rotura de fibras musculares. Justo cuando se acercaba su regreso, el presidente de honor Uli Hoeneß y Dreesen expresaron dudas sobre si algún día volvería a alcanzar su mejor nivel. También consideraron que habría que hablar de su elevado contrato si esos temores se confirmaban.

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Musiala volvió al campo el viernes por la noche, en el empate 1-1 ante el 1. FC Köln. Después, Karl-Heinz Rummenigge avivó el debate con palabras aún más duras que las empleadas antes por Hoeneß y Dreesen. La sucesión de declaraciones, cada vez más contundentes, de los dirigentes parecía una campaña y planteó preguntas sobre lo que realmente había detrás .

Dreesen y Hainer intentan rebajar la tensión en la asamblea general anual

Otros jugadores con salarios elevados y propensos a las lesiones, como Alphonso Davies o Serge Gnabry, no habían sido cuestionados así en el pasado. ¿Por qué Musiala sí? «Porque Jamal era, por supuesto, un jugador extraordinario», dijo Dreesen. «Porque, naturalmente, deseamos especialmente que vuelva al nivel que tenía cuando le renovamos el contrato. Quizá también sea una expresión de eso. Pero no tiene nada que ver con querer presionarlo. Eso tampoco tendría ningún sentido».

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Según Dreesen, la disfunción «por suerte tiene tratamiento», aunque añadió: «Pero, naturalmente, apenas hay experiencias al respecto en el deporte de alto rendimiento. Eso también hay que decirlo claramente». En general, Dreesen y Hainer intentaron rebajar la tensión durante la asamblea general anual . Hainer zanjó con parquedad la intervención de un socio que criticó el trato de los dirigentes a Musiala. Mientras tanto, los otros dos pesos pesados del club estuvieron ausentes: Hoeneß, por una gripe, y Rummenigge, por un compromiso privado.