¡Polémica! Jugadores de Racing volvieron a los entrenamientos

Un grupo de futbolistas de la Academia se mueve en Rosario, en donde la cuarentena está más relajada. Una decisión al borde de lo legal.

Desde hace un tiempo ya que varias provincias que avanzan en la cuarentena le reclaman a la AFA -y también al Gobierno Nacional- poder empezar a entrenarse. Mendoza fue la pionera y, desde hace unas semanas, también Santa Fe, en donde en varios puntos, como en Rosario, se encuentran en Fase 5. Pero a pesar de que no hubo -todavía- luz verde, un grupo de jugadores de Racing tomó el toro por las astas. Y, claro, se armó la polémica.

Iván Pillud, Augusto Solari, Nery Domínguez, Walter Montoya, Héctor Fértoli, Mauricio Martínez, Benjamín Garré y Matías Rojas están desde mediados de junio trabajando por su cuenta en el complejo The Training Centre, que queda en las afueras de la ciudad. El complejo es propiedad de Pillud junto con su representante, Juan Dávola, y otros dos exjugadores de la Academia: Gastón Campí y Facundo Castillón.

El predio está habilitado con un protocolo puesto en cuestión para los entrenamientos. Lo que levantó polémica es que a pesar de que la mayoría de actividades están permitidas, no así la práctica de deportes grupales. Por lo tanto, más allá de que los futbolistas estuviesen realizando ejercicios individuales o divididos en pequeños grupos, las imágenes tomadas por TyC Sports este miércoles por la mañana los mostraba haciendo fútbol.

"Ellos están trabajando de manera personalizada en un lugar en donde está habilitada esa actividad, con todos los protocolos y recaudos. De ahí a pensar que Racing se está entrenando es un poco exagerado", expresó Sebastián Beccacece en TyC Sports. "Es totalmente falso que hubo alguien del cuerpo técnico en la zona. Las imágenes son de otros futbolistas que contratan el servicio de ese predio, son de las Reservas de los clubes de Rosario", agregó. Se refiere a futbolistas de y Tiro Federal. También hay chicos de inferiores de Boca y .

"Se juntaron en un lugar donde a través de un protocolo sanitario trabajan de manera especializada. Si en el lugar está permitido y eso no conlleva ir contra lo permitido, no me parece mal", cerró el DT.