¡Polémica! ¿Fuera de juego de Sorloth o falta de Baena a Koundé? ¿Por qué anulan el gol de Gerard Moreno en el Barcelona vs. Villarreal?

Los castellonenses gritaban el 0-1, pero el árbitro anuló el tanto del delantero amarillo.

Ya hubo polémica en el Barcelona vs. Villarreal de LaLiga 2023-24 disputado en Montjuic. No quedaba claro en primera instancia por qué, pero el árbitro anulaba un gol de Gerard Moreno sobre los 25 minutos de la primera parte, con todos los jugadores del Submarino Amarillo protestando esa decisión del colegiado.

Gerard Moreno marcaba el 0-1 en la montaña y se iba a celebrarlo cerca del banderín del córner junto a varios de sus compañeros. Sin embargo, algunos segundos después, vio cómo el árbitro levantaba la mano como indicando un saque indirecto en favor del Barça.

La jugada era confusa, porque no parecía haber fuera de juego. Muchos creyeron que había habido falta de Baena sobre Koundé (que pudo existir), pero lo que el árbitro había señalado sí que era una posición adelantada. No de Gerard Moreno, el autor del gol, sino de Sortloth cuando el ex del Espanyol controlaba el balón antes de rematar a portería.

El ex delantero de la Real Sociedad estaba en fuera de juego porque termina siendo protagonista de la acción al impedir, con una cortina, que el defensa del Barcelona que le marcaba, Ronald Araujo, fuera a por Gerard Moreno. En ese sentido, sí está bien anulado el gol del '7'.

ASÍ FUE EL GOL ANULADO