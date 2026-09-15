Una primera versión de este artículo se publicó a finales de julio.

Hace poco más de un año que el Paris Saint-Germain destrozó al Inter de Milán por 5-0 en el Allianz Arena de Múnich y ganó por primera vez la Champions League. En menos de dos años, la final de la máxima competición continental volverá a disputarse en Múnich, así lo anunció la UEFA este martes.

"Es una gran noticia para nosotros", dijo Jan-Christian Dreesen, presidente de la junta directiva del Bayern de Múnich. "El Allianz Arena, el Bayern de Múnich y Múnich representan atractivo internacional, hospitalidad genuina y la máxima calidad organizativa. La UEFA lo sabe, y los aficionados al deporte de todo el mundo lo viven."

En 2028, la final se disputará en Múnich por sexta vez en total. En tres ocasiones se celebró en el Olympiastadion. En el Allianz Arena llegaron la legendaria final en casa de 2012, cuando el Bayern de Múnich perdió en la tanda de penaltis contra el Chelsea, y precisamente la edición de 2025. ¿Por qué ahora vuelve a ser el turno de Múnich tan pronto?

Lo cierto es que actualmente en Europa solo hay unos pocos estadios que ofrecen condiciones ideales para finales de la Champions League. Por eso, no solo el Allianz Arena, el único candidato oficial para albergar la edición de 2028, se ha convertido en el salón de la UEFA. La próxima final, la de 2027, se celebrará en el Metropolitano de Madrid, donde ya se jugó en 2019. El Wembley de Londres incluso ha sido elegido tres veces en los últimos 15 años.

Barcelona se queda con la final de 2029

Los requisitos básicos para organizar una final de la Champions League son: césped natural, dimensiones del terreno de juego de 105 por 68 metros y una capacidad de 70.000 espectadores. No obstante, en lo que respecta al aforo, la UEFA concede un margen de tolerancia del diez por ciento, por lo que 63.000 plazas es el mínimo absoluto. Actualmente, eso se da en 22 estadios de fútbol en Europa. Debido a la guerra persistente entre Rusia y Ucrania, no se contempla una final en San Petersburgo, Moscú o Kiev. Quedan 19.

El estadio más grande de Europa es el Camp Nou de Barcelona. Debido a las largas obras de remodelación, los retrasos y la incertidumbre derivada de ello, no jugó ningún papel en las consideraciones del pasado reciente. Ahora, sin embargo, el nuevo Camp Nou está a punto de quedar terminado y recibió de inmediato la adjudicación de la final de 2029.

Probablemente el estadio más famoso de Europa y, desde su remodelación, también el más moderno, es el Bernabéu del Real Madrid. Que no haya vuelto a ser utilizado como sede de una final desde 2010 probablemente también tenga que ver con la enemistad permanente entre el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, y la UEFA. Palabra clave: Superliga. Además, con el Metropolitano existe una alternativa dentro de la misma ciudad que, al parecer, encaja mejor con la UEFA.

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Dortmund estudia aparentemente presentar una candidatura después de 2029

San Siro de Milán es considerado anticuado y pronto será sustituido por un nuevo estadio. Aunque también sirvieron ocasionalmente como sedes en el pasado reciente, los históricos estadios olímpicos de Roma, Atenas e Estambul, con sus pistas de atletismo y la falta de comodidades, en realidad ya no están a la altura de los tiempos.

Criterios importantes, aunque no definidos con exactitud, para albergar el partido son la infraestructura de la ciudad, la cercanía a un gran aeropuerto, el número de camas de hotel en la ciudad, sobre todo en el segmento de lujo, y el número de palcos en el estadio. Por ello, Old Trafford de Mánchester, el Millennium Stadium de Cardiff, el Vélodrome de Marsella, el Estadio Nacional de Bakú, La Cartuja de Sevilla y el Signal Iduna Park de Dortmund son considerados opciones no óptimas. Pese a ello, según un informe de Sport Bild, el Dortmund trabaja para acoger por primera vez una final de la Champions League después de 2029.

En última instancia, entre las sedes con condiciones ideales, además del Allianz Arena, Wembley, el Metropolitano y el Puskas Arena de Budapest (sede en 2026), solo quedan: el Stade de France (última edición en 2022), el Estadio da Luz de Lisboa (2020) y el Olympiastadion de Berlín (2015).