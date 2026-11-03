Polémica arbitral: ¿se libró de la expulsión la estrella del Aston Villa ante el Barcelona?

El partido entre el Barcelona y su invitado, el Aston Villa, disputado en el Camp Nou la noche de este martes, correspondiente a la cuarta jornada de la fase de liga de la Champions League, vivió un incidente que generó una gran polémica.

En el minuto 43 hubo un balón dividido en el centro del campo entre Cubarsí, jugador del Barcelona, y Nicolas Jackson, jugador del Aston Villa.

Durante la jugada, Jackson pisó el pie de Cubarsí, que se dolió intensamente tras la lesión, y el árbitro se limitó a mostrarle una tarjeta amarilla al jugador del Aston Villa.

Por su parte, el diario «Mundo Deportivo» afirmó: «Jackson mantuvo el pie firme y pisó el tobillo de Cubarsí. Podría haber sido tarjeta roja, pero el VAR no revisó la jugada. Y Pau cojea».

Y añadió: «Parece que la tarjeta amarilla no fue suficiente para el jugador senegalés, que tras la entrada intentó obligar a Cubarsí a salir del campo de forma brusca, como insinuando que estaba fingiendo».

Y pese a que el diario insistió en la necesidad de expulsar a Jackson, César Parinichia Montero, analista arbitral del mismo periódico, dijo después: «Es una entrada clara con el uso del tacón, pero no hubo fuerza excesiva. Creo que la tarjeta amarilla que recibió fue suficiente».