El Ahly se adjudicó el partido estrella de la sexta jornada de la Liga egipcia de fútbol tras vencer al Zamalek (2-0) el pasado domingo, infligiendo al campeón vigente su primera derrota en la competición, en un encuentro que presenció fuertes protestas de los jugadores del Zamalek por las decisiones del árbitro eslovaco Radi Obrenovic, especialmente en relación con el primer gol del Ahly y la reclamación de dos penaltis.

El experto en arbitraje Yamal al Sharif explicó, en declaraciones a "Al Araby Al Jadeed", que el gol del Ahly anotado por Mohamed Hany es válido, pese a que Ahmed Sayed Zizo se encontraba en posición de fuera de juego en el momento del disparo, y subrayó que el jugador del Ahly no obstruyó la visión del portero del Zamalek, ni realizó ningún movimiento claro para disputar el balón o influir en la capacidad del guardameta para atajarlo, lo que convierte el gol en válido desde el punto de vista arbitral.

En la segunda mitad, el Zamalek reclamó un penalti tras la caída de su jugador Shikabala Banza dentro del área en el minuto 63, pero el experto en arbitraje confirmó el acierto de la decisión del árbitro de permitir que el juego continuara.

Las protestas del Zamalek no se detuvieron en esa acción, ya que reclamó un segundo penalti en el minuto 78, a raíz de un choque entre Ashraf Dari, defensa del Ahly, y Shikabala Banza, delantero del Zamalek, dentro del área.

Al Sharif aseguró que la decisión del árbitro también fue correcta, y explicó que Banza se movió en la trayectoria de Dari, que se preparaba para jugar el balón de cabeza, sin que el delantero tratara de llegar a él, antes de caer dentro del área tras el contacto, en un intento de conseguir un penalti, lo que no justificaba señalar una falta contra el defensa del Ahly.