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El centrocampista del Inter de Milán Piotr Zielinski mostró una sangre fría extraordinaria al transformar en el minuto 98 el penalti de la victoria ante el portero de la Fiorentina David De Gea. El internacional polaco restó importancia a las recientes críticas al equipo tras el triunfo por 2-1 en San Siro.

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Zielinski sella una victoria espectacular desde el punto de penalti

Piotr Zielinski mantuvo la calma en el minuto 98 para culminar la remontada del Inter de Milán ante la Fiorentina, a la que venció por 2-1 en San Siro. El centrocampista polaco, que había salido del banquillo en la segunda parte, asumió la responsabilidad después de que Marcus Thuram recibiera una falta dentro del área.

Zielinski envió el penalti a la escuadra y no dio ninguna opción al brillante portero de la Fiorentina, David De Gea.

El gol puso el broche a seis minutos frenéticos de tiempo añadido y desató la euforia en todo el estadio.

El centrocampista no se dejó intimidar por la presión

Al hablar del decisivo penalti, Zielinski aseguró que confió plenamente en su forma habitual de lanzarlos pese a la gran actuación de De Gea aquella tarde. «Era una gran responsabilidad, sin duda, pero estaba tranquilo y confiaba en que podía marcar», declaró Zielinski en la entrevista posterior al partido.

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«Hemos ganado y estamos contentos. Hay que seguir adelante».

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«Hay críticos y siempre los habrá, pero no pensamos en ello y siempre intentamos dar lo mejor de nosotros», añadió.

Zielinski resta importancia a las críticas tras el tropiezo europeo

El centrocampista subrayó que la plantilla sigue centrada en sus objetivos a largo plazo pese a la presión de los medios. «Los resultados son excelentes, salvo el del partido contra el Brujas: no nos importan las críticas», afirmó Zielinski.

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La entrada de Zielinski desde el banquillo dio al Inter un control vital del centro del campo durante su asedio final.

Su templanza táctica permitió al equipo de Cristian Chivu mantener una presión incesante hasta el pitido final.

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El Inter gana impulso tras un final emocionante

El penalti decisivo de Zielinski permite al Inter mantener su buena racha en la competición doméstica cerca de lo más alto de la Serie A.

El equipo demostró su capacidad para sacar resultados bajo una presión enorme.

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El Inter se centra ahora en su próximo partido de liga con la confianza de toda la plantilla.