Pogba se deja querer por el Real Madrid: "Es un sueño, por qué no jugar allí algún día"

Pogba se dejó querer por el Real Madrid al explicar su relación con el club blanco y la posibilidad de recalar y trabajar a las órdenes de Zidane.

Paul Pogba se pronunció sobre la posibilidad de jugar en el y las ofertas del pasado. El francés no ocultó su deseo y dejó la puerta abierta a jugar en el club blanco algún dia mientras de momento habla de devolver al a la élite.:

“Todos los jugadores te dirán que les encantaría jugar en el Real Madrid. Puede que sea un sueño, algún día… sí, ¿por qué no? Pero estoy en Manchester, me gusta este club y haré todo lo posible por volver al máximo nivel”.

“Hubo mucho runrún sobre si tenía que irme, pero no hablé y sigo aquí. Lucho por devolver al United al máximo nivel. No es fácil, pero lo estoy dando todo. Al futbolista le toca pasar por momentos complicados en ocasiones y debe ser fuerte mentalmente. El club se merece estar arriba, ganar títulos y la Premier en particular. No es fácil, pero es el objetivo de todos, jugadores y técnicos.