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El excentrocampista del Manchester United Paul Pogba ha enviado un mensaje claro a su antiguo club: debe dejar de obsesionarse con sus éxitos pasados. Tras el desastroso inicio de la etapa de Mauricio Pochettino, el francés cree que el camino de vuelta a la cima pasa por el norte de Londres.

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La crisis en Old Trafford provoca un cambio de entrenador

El Manchester United ocupa el 19.º puesto de la Premier League con ocho puntos en 11 partidos, lo que lo deja inmerso en la lucha por evitar el descenso desde el inicio de la temporada. Tras dos temporadas sin ganar un título, el club despidió a Michael Carrick durante el parón de selecciones.

Pochettino llegó para dar un vuelco inmediato a la situación , pero su etapa comenzó con una dura derrota por 4-0 ante el Liverpool. Su equipo mostró una ligera mejoría el miércoles por la noche al conseguir un empate 2-2 en la Champions League a domicilio ante el Sporting.

Pogba respalda a Pochettino y pide paciencia

En declaraciones a talkSPORT, Pogba respaldó el nombramiento de Pochettino y lamentó la marcha de Carrick. Sostuvo que la plantilla necesita estabilidad interna, no otra solución rápida.

«Me alegra que Pochettino haya llegado allí porque creo que es un gran entrenador. Y también me entristece lo de Michael Carrick, porque no creo que tuviera tiempo suficiente para mostrar lo que vale», dijo Pogba. «Pero creo que tenemos que darle tiempo a este equipo. Sabemos que hay muchos aficionados en todo el mundo y todos queremos que gane el Manchester United, y todos pensamos que deberían cambiar de entrenador.

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«Lo que pienso de este equipo, porque he estado allí, es que necesita tiempo y que hay que arreglar las cosas por dentro. Todos tienen que estar en sintonía y darle tiempo al entrenador para hacer su trabajo. Los jugadores también tienen que rendir y entender al entrenador. Así podrán llegar a algún sitio, como el Arsenal».

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Por qué la reconstrucción del Arsenal sirve de modelo

Pogba señaló la reconstrucción del Arsenal de Mikel Arteta como modelo para su antiguo club. Tras alcanzar su mejor momento con Thierry Henry, el Arsenal pasó mucho tiempo sin ganar la liga antes de volver a luchar por el título.

«El Arsenal vivió una gran época con Thierry Henry. Tuvo una gran [etapa], llegó a la final de la Champions League y ganó la Premier League. Y pasó [mucho] tiempo [antes de] volver a ganar. ¿Cuántos años han pasado [desde] la última vez que el Arsenal ganó la Premier League?», dijo Pogba. «Pero la presión, aunque sé que es un gran club, el Manchester United, era mucho menor. Dejaron que el Arsenal encontrara su propio camino de vuelta a la cima.

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«Y eso es todo lo que creo que necesita el Manchester United. Tenemos que dejar de hablar del equipo como si fuera el de entonces. Hay que respetarlo, dejar que vuelva a crecer y que regrese a la cima».

Una difícil tarea para salir del peligro

Pochettino debe sacar pronto a su plantilla de la zona de descenso tras sumar solo ocho puntos en 11 partidos de liga. Será fundamental aprovechar el empate del miércoles ante el Sporting en la Champions League mientras trabaja para implantar sus ideas y poner fin a dos temporadas sin títulos, sin el peso de las expectativas del pasado.