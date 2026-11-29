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Keith Andrews, entrenador del Brentford, admitió que ganar en Old Trafford tras casi 90 años de espera le parecía «un poco surrealista» después de que su equipo goleara 4-0 al Manchester United el sábado. Pese a marcar cuatro goles por segundo partido consecutivo y ver a Callum Wilson firmar un doblete, Andrews quería que sus jugadores «quitaran un poco más el freno de mano».

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El Brentford rompe una sequía de 89 años en Old Trafford con una goleada por 4-0

El Brentford puso fin a una espera que se remontaba al 13 de febrero de 1937 para volver a ganar en Old Trafford al golear 4-0 al Manchester United en la Premier League el sábado. Callum Wilson marcó dos veces en la primera parte y Kristoffer Ajer y el suplente Kevin Schade completaron la goleada en los últimos minutos. Fue la segunda victoria liguera consecutiva del equipo por 4-0, después de imponerse el lunes al Everton.

Ante un United herido, que disputaba el primer partido en casa con su nuevo entrenador, Keith Andrews admitió que aquella tarde histórica le parecía «un poco surrealista», aunque exigió a sus jugadores aún más agresividad en ataque.

«¿Podríamos quitar un poco más el freno de mano?»

Pese a los cuatro goles del Brentford en el Teatro de los Sueños, en un partido en el que Harry Maguire y Youri Tielemans estrellaron sendos balones en el larguero para el United y Sepp van den Berg, Keane Lewis-Potter y Michael Kayode despejaron balones sobre la línea de gol, Andrews reveló que pidió a su plantilla atacar con aún más decisión.

«Quería que atacáramos con un poco más de decisión cuando llegáramos a zonas avanzadas. ¿Podríamos quitar un poco más el freno de mano? ¿Podríamos ir de verdad a por todas?», declaró Andrews a Sky Sports. «Porque siempre confío en nosotros cuando llegamos a esas zonas, ya sea con pequeñas combinaciones, centros o segundas jugadas tras los centros. Somos muy buenos y tenemos jugadores muy buenos».

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En declaraciones a BBC Match of the Day, añadió: «Un poco surrealista, si soy sincero. Hemos querido disfrutar del camino. Queremos ser muy ambiciosos, pero con la humildad que corresponde a nuestra situación. Creo que podemos conseguir cosas especiales porque creo que este es un grupo especial. Ha sido una buena semana y los chicos han estado excelentes».

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Wilson iguala los goles de Thiago en 32 minutos antes de dar el susto por lesión

Wilson, que sustituyó al máximo goleador del equipo, Igor Thiago, sancionado, igualó el total de goles del brasileño en esta liga en apenas media hora. Con ello llegó a 97 goles en la Premier League, a tres de alcanzar los 100, antes de retirarse cojeando en el minuto 53 para dejar su sitio a Schade.

«Cuando sancionaron a Thiago, no tuve ninguna duda de que Callum entraría y de lo que podía aportar», dijo Andrews. «Ha estado brillante y tenía muchas ganas de jugar... Ha tenido que ser muy paciente y ha estado brillante. Se ha comportado como un gran profesional. Hoy ha aprovechado sus oportunidades de forma brillante».

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El Brentford mantiene su ritmo sin dejarse intimidar por Old Trafford

Andrews explicó que abstraerse de la importancia de la ocasión y confiar en su ritmo permitió al Brentford resistir el empuje inicial del United y castigar a los locales con contundencia.

«Quería que no nos dejáramos llevar por todo ese ruido. En el campo son once contra once», añadió Andrews. «La personalidad que mostramos durante todo el partido, la capacidad de resistencia, la garra, todas esas cosas de las que hablamos siempre... Sí, creo que merecimos de sobra los tres puntos».