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Fabian Hurzeler tuvo que reflexionar sobre una dolorosa lección de eficacia en la Premier League después de que el Brighton cayera por 2-0 ante el Hull City y viera frenada su buena racha. Pese a dominar durante buena parte del encuentro, el Brighton pagó las ocasiones falladas y una expulsión decisiva en los últimos minutos.

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Una dura lección para el Brighton

«Así es el fútbol. La Premier League no perdona. El Hull marcó con un golpe de fortuna; tenemos que aceptarlo y hacerlo mejor la próxima vez», declaró Hurzeler a Sky Sports tras el encuentro. La derrota deja al Brighton a seis puntos del líder, el Arsenal, y supone un duro golpe para sus aspiraciones de alcanzar la cima de la tabla en un fin de semana en el que esperaba presionar a los equipos de cabeza.

El punto de inflexión llegó en los últimos minutos, cuando el lateral Costinha fue expulsado por doble amonestación y el partido se decantó claramente a favor de los locales. El Hull aprovechó la superioridad numérica y Oli McBurnie remató desde cerca tras las asistencias de Lucas Gourna-Douath y Mo Belloumi para asegurar los puntos y mantener el invicto del Hull en casa.

Frustración por las ocasiones falladas

Hurzeler señaló la falta de calma en el último tercio del campo como la principal causa de la derrota de su equipo. El Brighton generó varias ocasiones claras a lo largo del partido, pero no logró superar a la sólida defensa del Hull. La derrota resultó especialmente decepcionante porque el Hull llegaba al encuentro del domingo tras una larga racha sin ganar: su última victoria había sido ante el Coventry el 29 de agosto, en la segunda jornada de la temporada.

Al reflexionar sobre por qué a su equipo le costó encontrar su ritmo habitual , Hurzeler explicó: «Nos precipitamos, perdimos algo de intensidad e intentamos forzar las jugadas porque no tuvimos suficiente paciencia. Durante 65 minutos podríamos haber ganado fácilmente el partido. Es fácil frustrarse cuando fallas tantas ocasiones».

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Tzolakis se agiganta bajo palos

Buena parte de la frustración del Brighton se debió a las intervenciones de Konstantinos Tzolakis, que firmó una actuación inspirada para frenar al Brighton pese a haber vivido un partido difícil con Grecia nueve días antes, cuando cayó por 7-0 ante los Países Bajos en la Liga de Naciones. El portero realizó grandes paradas para impedir los goles de Diego Gomez, Yasin Ayari y Georginio Rutter en la primera mitad, mientras que el centrocampista sueco también estrelló un disparo en el larguero desde dentro del área.

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Hurzeler no tardó en elogiar al guardameta rival por su papel decisivo en el resultado: «Es un gran portero. Hizo una gran actuación y hay que reconocérselo».

Resta importancia a la polémica del penalti

El partido también tuvo momentos polémicos, entre ellos una reclamación de penalti sobre Pascal Gross que los árbitros desestimaron. Sin embargo, Hurzeler se negó a utilizar esa decisión como excusa para el resultado y prefirió centrarse en los errores de su equipo.

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«No he vuelto a ver la jugada. El árbitro no fue la razón por la que perdimos hoy», admitió Hurzeler. Mientras el Brighton sigue buscando regularidad en la parte alta de la tabla , esta victoria aúpa al Hull City al undécimo puesto y le da un importante colchón de cinco puntos sobre la zona de descenso.