Compartir Sigue a GOAL en Google

El Manchester United se prepara para perder a JJ Gabriel después de que el joven de 16 años haya llegado a un acuerdo verbal para fichar por el Real Madrid en enero. Paul Merson cree que el club quedará desolado al ver marcharse de Old Trafford a uno de los jóvenes talentos más prometedores de Europa y ha pedido que se cambien las normas que han permitido al adolescente irse al extranjero.

Anuncios

Gabriel acuerda su fichaje por el Real Madrid tras marcharse del Manchester United

Gabriel ha llegado a un acuerdo verbal para fichar por el Real Madrid en enero, según Metro, lo que pone fin a una historia que comenzó cuando se marchó del Manchester United a principios de temporada. Se esperaba que el delantero, que cumplió 16 años el mes pasado, se convirtiera en el jugador más joven del United en disputar la Carabao Cup en septiembre.

Sin embargo, el club decidió retrasar su incorporación al primer equipo y sus representantes lo sacaron de inmediato del United para buscar otras opciones. Tanto el Paris Saint-Germain como el Bayern de Múnich mostraron interés, pero el Real Madrid parece haberse impuesto en la pugna, aunque todavía no se ha puesto en contacto con el United para tratar el asunto.

Merson cree que el Manchester United lamentará mucho perder a Gabriel

Merson cree que el United lamentará mucho perder a un talento de ese calibre y señaló que Gabriel ha obtenido un pasaporte de la Unión Europea, lo que le facilita fichar por un club fuera de Inglaterra. «Este chico es un buen jugador», declaró a Sky Sports el exextremo del Arsenal y de Inglaterra. «Es un jugador muy bueno».

«Podría haber sido una superestrella, así que el Manchester United lo lamentará mucho. Creo que esta norma tiene que cambiar. Creo que puede irse al extranjero porque su madre y su padre tienen pasaporte irlandés. Y creo que eso tiene que cambiar. El Manchester United ha trabajado con este chico y lo ha convertido en el jugador que es. Obviamente, también habría tenido talento».

Anuncios Anuncios

Merson entiende el atractivo del Real Madrid, pero quiere que cambie la norma

Pese a su frustración, Merson admitió que entiende por qué Gabriel quiere jugar en el Real Madrid. «Que no se me malinterprete, pero hay que hacer esto. La cuestión es que se va al Real Madrid. He dicho que el Manchester United es uno de los clubes más grandes del mundo. Se va al club más grande del mundo. Al más grande. No es que haya algún jugador en el mundo que no quisiera ir al Real Madrid».

Related Topics

«Pregúntale a cualquier jugador de la Premier League, a cualquiera: si el Real Madrid viene a por ti, es muy raro que lo rechaces. Así que es una gran oportunidad para el chico, pero sigo pensando que quizá haya que cambiar esa norma. De lo contrario, esta no será la primera vez que ocurra. Hay que recordar el caso de Rio Ngumoha, que está en el Liverpool. Hace dos años estaba en el Chelsea y se marchó de allí. Así que pasa. Pasa y seguirá pasando. Pero, en mi opinión, esa norma tiene que cambiar. Hay que darles una oportunidad a estas canteras, que trabajan mucho para que luego alguien diga: “Ahora me voy”».

¿Qué les espera a Gabriel y al United?

Gabriel, elegido mejor jugador de la temporada de la Premier League sub-18 el año pasado y calificado como el «mejor jugador de 15 años de Europa», se dispone ahora a completar su fichaje por el club de la capital española en enero.

Anuncios

Mientras tanto, el United espera aprovechar el impulso de su increíble victoria tras remontar ante la Roma el martes, pese a perder a una de sus promesas más brillantes.