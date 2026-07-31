El jugador de 23 años, en su día celebrado como un supertalento y señalado en el Borussia Dortmund como el futbolista del futuro, no pudo tomar el nuevo impulso esperado en el Borussia Mönchengladbach la pasada temporada. ¿Abandonará ahora definitivamente la Bundesliga?

Según informan de manera coincidente The Athletic y Sky, el Racing de Estrasburgo ha mostrado interés por Reyna. Las conversaciones entre el club de la Ligue 1 y el mediapunta estarían en marcha, y en Gladbach contemplan tanto una venta como una cesión.

Para Reyna sería una nueva oportunidad de empezar de cero en un club ambicioso. Con la esperanza de poder explotar por fin de forma constante, al máximo nivel, su potencial indudable. Algo que, pese a los grandes elogios previos, no ha logrado en los últimos años.

Giovanni Reyna fue considerado en su día un supertalento en el BVB

En 2019, el BVB llevó a Dortmund desde el New York City FC al hijo del exjugador de la Bundesliga y de la selección de Estados Unidos Claudio Reyna. Tenía entonces 16 años y todas las puertas estaban abiertas para él: "El chico es condenadamente bueno. Podría haber firmado por cualquier club del mundo, pero al final eligió al Borussia Dortmund", citó en su momento Transfermarkt a Sebastian Geppert, desde hace poco asistente de Edin Terzic en el Athletic Club y durante mucho tiempo entrenador de cantera en el BVB.

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Entre otros, Real Madrid, FC Barcelona y Manchester City también habrían pujando intensamente por el mega talento de Estados Unidos, que ya con 14 años podía entrenarse con el primer equipo del New York City FC, en cuyas filas entonces se encontraban estrellas mundiales como Andrea Pirlo, Frank Lampard o David Villa. Reyna, en particular, se deshacía en elogios hacia Pirlo: "A veces sus movimientos parecen lentos, pero son exactamente lo contrario. Tiene todo el campo en la mirada y detecta espacios que nadie más ve. Pirlo es muy inteligente, un visionario. Uno de los jugadores más inteligentes que han jugado jamás", dijo en 2020 a Sport Bild, y quería desarrollarse en una dirección similar.

¿Por qué se decidió contra el Barça, el Real y compañía y en su lugar por el BVB? "Fue la combinación de la excelente perspectiva y las ambiciones del club. Aquí vi las mejores oportunidades para dar el salto al profesionalismo, y además en un equipo que tiene opciones en cada competición. No me equivoqué, y eso me hace muy feliz".

Giovanni Reyna causó entusiasmo en Dortmund con 17 años

La decisión dio resultado al principio. El entonces entrenador del Dortmund, Lucien Favre, dio pronto al adolescente la oportunidad de mostrarse arriba y Reyna la aprovechó de forma brillante. Tras apenas medio año en el Sub-19, pasó a comienzos de 2020 al primer equipo y debutó en la Bundesliga con solo 17 años. Poco después se hizo notar de verdad en la derrota por 2-3 ante el Werder Bremen en la DFB-Pokal: tras una acción en solitario con mucha clase, marcó un golazo desde 16 metros a la escuadra.

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"Se ve en los entrenamientos que tiene algo. Quien no lo vea está ciego", dijo Favre, entusiasmado. "Se mueve bien, juega bien y también defiende de forma muy, muy inteligente. Puede marcar goles, puede dar el último pase. Con 17 años lo está haciendo realmente muy bien. Si sigue jugando así, llegará lejos".

Todo aquello fue hace ya alrededor de seis años y medio. Y el ahora jugador de 23 años está bastante lejos de las alturas que entonces se le pronosticaban a Reyna. Que la mala suerte con las lesiones le frenó a veces de manera amarga forma parte, en cualquier caso, de la realidad. Reyna completó una buena primera temporada completa como profesional en 2020/21 y se consolidó con 17/18 años como titular en el BVB.

La cesión de Giovanni Reyna al Nottingham salió mal

En la temporada siguiente comenzaron los problemas de lesiones; en algunos momentos tuvo que parar durante meses, nunca encontró realmente el ritmo y los destellos aislados fueron cada vez menos frecuentes con el paso del tiempo. A comienzos de 2024, una cesión al Nottingham Forest debía iniciar el giro a mejor, pero no tuvo efecto porque Reyna apenas contó con minutos en la Premier League.

De vuelta en Dortmund, el cuerpo volvió a decir basta durante semanas y, en una temporada 2024/25 complicada en líneas generales para el BVB, rara vez pasó de las apariciones breves. Como la perspectiva no era especialmente halagüeña y veía en peligro su participación en el Mundial en casa con Estados Unidos, Reyna se despidió el pasado verano del Dortmund tras seis años. El Gladbach puso sobre la mesa cuatro millones de euros y, con los Potros, el centrocampista quería por fin volver a encontrarse con su juego.

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Al menos: entró en la convocatoria de Estados Unidos para el Mundial, estuvo en el torneo en casa y dejó incluso un momento destacado con su vistoso gol con el exterior en la victoria inaugural por 4-1 ante Paraguay. Pero la Copa del Mundo tampoco fue realmente buena para Reyna, igual que el último año en Gladbach. Las pequeñas molestias musculares siguieron acompañándole y no pudo ganarse un puesto fijo de forma sostenida. En cifras, entre todas las competiciones, solo sumó un gol y una asistencia en 20 partidos. No resulta nada sorprendente, por tanto, que en los Potros no parezcan estar especialmente apegados a Reyna.

¿Giovanni Reyna rumbo a Estrasburgo? Sería un traspaso interesante

Como informó en junio Sport Bild, el estadounidense sigue sin desempeñar un papel demasiado importante en los planes del entrenador Eugen Polanski. En consecuencia, el Gladbach podría incluso estar dispuesto a dejar salir a Reyna por menos de los cuatro millones de euros que transfirió hace doce meses al Dortmund.

Así, el Estrasburgo podría hacerse posiblemente con Reyna por una cantidad mínima. En el conjunto francés, octavo en la pasada temporada de la Ligue 1, Reyna se encontraría con una ofensiva de buen trato de balón liderada por el internacional paraguayo Julio Enciso, en la que sí podría hacer valer sus virtudes. En el tramo final de la pasada campaña había mostrado buenos detalles en el Gladbach y, si se mantiene en forma, Reyna tiene sin duda el potencial para reconducir su carrera en Estrasburgo. Más aún en un nuevo entorno, en una nueva liga, donde no vea constantemente asociado su nombre, como le ocurrió últimamente en la Bundesliga, al sello amenazante de exsupertalento incapaz de cumplir las expectativas. Sería un traspaso interesante.