Compartir Sigue a GOAL en Google

El entrenador del Chelsea, Xabi Alonso, ofreció información detallada sobre las lesiones antes del partido del sábado contra el Manchester United y confirmó que Maxence Lacroix estará varias semanas de baja. Alonso también hizo balance de sus ajetreados primeros tres meses al frente del equipo en Stamford Bridge.

Anuncios

Lacroix, de baja mientras el Chelsea afronta un contratiempo en defensa

El defensa del Chelsea Maxence Lacroix estará de baja hasta después del próximo parón de selecciones tras sufrir una lesión, según confirmó el entrenador Xabi Alonso. Su ausencia deja al Chelsea con pocas opciones en el centro de la defensa de cara al duelo contra el Manchester United.

Sin embargo, Alonso reveló que el también defensa Pep Chavarria ha regresado a la convocatoria.

El centrocampista Moises Caicedo también ha recibido el visto bueno para jugar tras unas leves molestias físicas.

Alonso habla de la oportunidad de Fofana y de la posible máscara de Martinez

Con Lacroix de baja, Alonso confía en que Wesley Fofana dé un paso adelante junto a Levi Colwill y Josh Acheampong. «Con la lesión de Max, tenemos a Wes... Aunque falló el penalti, creo que hizo un buen partido. Fue constante, estuvo fuerte y vi muchas cosas positivas», dijo Alonso.

Anuncios Anuncios

Sobre el posible regreso del portero Emi Martinez, Alonso señaló: «Si está listo para jugar, probablemente necesitará una máscara facial».

Related Topics

Entretenimiento total Max ✅ Transmite en streaming la gran mayoría de los partidos de la Premier League en directo, operando como el hogar digital principal del fútbol inglés en México. ✅ Combina la acción del deporte en vivo con el enorme catálogo de series premium de HBO y películas de Warner Bros dentro de la misma suscripción. ✅ Los encuentros más atractivos de cada jornada también se transmiten simultáneamente por televisión de paga tradicional a través de los canales TNT o Cinemax. Mensual desde $149 MXN Contrata Max

El joven defensa Aaron Anselmino sigue de baja mientras se recupera de problemas físicos recurrentes.

Alonso reflexiona sobre su intenso aprendizaje en el Chelsea

Al repasar sus primeros tres meses en el banquillo de Stamford Bridge, Alonso admitió que la experiencia ha sido enormemente intensa. «Oh, muchas cosas. Muchísimas. Quizá podría escribir medio libro sobre estos tres meses. Y quedan muchas más por venir», dijo Alonso con una sonrisa.

Anuncios

Al abordar la disciplina tras la reciente tarjeta roja de Cole Palmer contra el Tottenham, Alonso añadió: «Sí, hemos hablado del partido, de las cosas que podemos mejorar... Cole es inteligente, le encanta el fútbol, le encanta disfrutarlo».

«Para sentir que somos constantes, creo que tenemos que ser más regulares», recalcó el entrenador.

Anuncios

El Chelsea busca empezar a ganar regularidad ante el Manchester United

Alonso instó a sus jugadores a aferrarse a unos principios fundamentales sólidos mientras construyen una seguridad táctica a largo plazo.

El entrenador espera una actuación muy superior a la del tropiezo del pasado fin de semana en competición nacional.

Anuncios

El Chelsea aspira a sumar tres puntos vitales en casa ante el Manchester United en Stamford Bridge.