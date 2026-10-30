El delantero senegalés brilla a las órdenes de Emery
Jackson ha recuperado rápidamente su olfato goleador en Villa Park tras reencontrarse con Unai Emery, quien fue su entrenador en el Villarreal, antes de la presente temporada. Después de marcar en tres partidos consecutivos a principios de curso, el delantero firmó un doblete decisivo en la victoria del pasado fin de semana ante el Manchester City, líder de la Premier League. Su gran estado de forma ha suscitado de inmediato preguntas sobre por qué los dirigentes de Stamford Bridge autorizaron su marcha a un rival directo en la competición nacional.
Los analistas elogian el resurgimiento del delantero en las Midlands
Aunque el internacional senegalés recibió críticas ocasionales por su falta de acierto de cara a puerta durante su etapa en el oeste de Londres, su movilidad y su presencia física siempre complicaron las cosas a las defensas de la máxima categoría. Ahora que marca con regularidad en las Midlands, su mayor sangre fría dentro del área ha llamado la atención de varios analistas destacados.
Al valorar el resurgimiento del jugador de 25 años en The Overlap, el exdefensa del Manchester United Gary Neville afirmó: «¿Es Nicolas Jackson el jugador que más ha mejorado en la Premier League? Siempre pensé que sería un buen fichaje para algún equipo porque es un rival muy difícil de marcar. A mí no me gustaría enfrentarme a él. Me gusta».
Coincidiendo con la valoración de Neville en el mismo programa, Wright, exdelantero del Arsenal y de Inglaterra, añadió: «Estoy encantado por él.
»Cuando lo veías en el Chelsea, sí, fallaba ocasiones, pero todo lo demás en su juego... cómo tiraba desmarques, cómo jugaba al límite del fuera de juego, su primer toque... Sabías que, si empezaba a marcar algunos goles, le iría bien.
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»Ahora lo ves después de haber marcado unos cuantos goles y se nota la confianza que tiene. Podría encadenar una buena racha en el Villa; ahora depende de él hasta dónde llegue».
Una cesión al Bayern precedió a su fichaje por el Villa
El Chelsea fichó a Jackson del Villarreal en 2023 y su primera temporada en Stamford Bridge, en la que marcó 17 goles en todas las competiciones, invitó al optimismo. Sin embargo, su producción goleadora cayó en la temporada 2024-25, lo que llevó al Chelsea a cederlo al Bayern de Múnich la pasada campaña.
El campeón alemán pagó 14 millones de libras por la cesión y acordó una obligación de compra de 56 millones de libras si el delantero cumplía determinados objetivos de rendimiento, entre ellos un número concreto de partidos disputados. Su papel, principalmente como suplente del capitán de Inglaterra y reciente ganador del Balón de Oro Harry Kane, impidió que Jackson alcanzara esas condiciones, por lo que regresó al oeste de Londres este verano. Con la presencia de Joao Pedro en Stamford Bridge dificultando su vuelta al once titular, el Chelsea acabó aprobando su venta al Villa por 65 millones de libras.
Una lesión en ataque deja al Chelsea con menos opciones
La buena racha de Jackson en las Midlands llega en un momento inoportuno para el Chelsea, después de que su delantero titular Pedro quedara de baja por lesión tras un prometedor comienzo en el que marcó cinco goles en sus seis primeros partidos. Tras perderse ya dos encuentros, incluida la derrota del miércoles ante el Liverpool en los octavos de final de la Copa de la Liga, el brasileño seguirá sin estar disponible para el duelo del sábado en casa contra un United en apuros. Mientras tanto, Jackson intentará prolongar su racha goleadora con el Villa.