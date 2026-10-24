Alonso exige mejoras tras la decepción en el derbi

El entrenador del Chelsea, Alonso, no ocultó su frustración después de ver cómo su equipo caía por 2-0 ante el Tottenham Hotspur en Stamford Bridge.

En declaraciones a Sky Sports tras el partido, Alonso reconoció los fallos colectivos de su equipo. «Todos estamos decepcionados con el resultado. Con el rendimiento colectivo e individual, no estuvimos a nuestro mejor nivel», admitió Alonso. «La clave fue el primer gol y cayó de su lado. Con diez jugadores fue difícil, pero podemos hacerlo mejor. Lo principal fueron las ocasiones: ellos tuvieron pocas y nosotros, también. Hablamos en el descanso de que teníamos que ser pacientes y jugar con madurez. Podemos hacerlo mejor».

El plan táctico para el partido giraba en torno a la creación de juego por el centro, pero la ejecución dejó mucho que desear. Alonso esperaba que la inclusión de determinados jugadores permitiera al Chelsea marcar el ritmo y deshacer el sólido bloque defensivo del Tottenham. «Queríamos tener fluidez en el centro», explicó el entrenador. «Queríamos que Cole Palmer y Morgan Rogers ocuparan los espacios entre líneas. Hubo situaciones, pero, en general, tenemos que hacerlo mejor».

La pesadilla de Penders y la expulsión de Palmer

La noche fue especialmente difícil para el joven portero Penders, que disputó su primer partido como titular en la Premier League tras la fractura de mandíbula sufrida por Emi Martinez. La noche del debutante se convirtió en una pesadilla en el minuto 77, cuando, presionado por Jan Paul van Hecke durante un saque de esquina, golpeó involuntariamente el balón con el puño y lo introdujo en su propia portería. Alonso se apresuró a respaldar a su portero y se negó a atribuirle toda la culpa. «Nos duele por todos. Es algo del equipo, del colectivo. Tenemos que seguir adelante», afirmó el entrenador del Chelsea sobre el desafortunado gol en propia puerta.

Las cosas empeoraron aún más para los locales solo tres minutos después, cuando Palmer fue expulsado. El internacional inglés, que ya había visto una tarjeta amarilla por un empujón a Mateus Fernandes, recibió la segunda por una entrada a destiempo sobre el excentrocampista del Chelsea Conor Gallagher. La expulsión acabó prácticamente con cualquier esperanza de remontada del Chelsea, que quedó expuesto al gol de Mathys Tel en los últimos minutos, con el que los visitantes aseguraron los puntos. Preguntado por las dos acciones que provocaron la expulsión de Palmer, Alonso fue escueto: «No las he visto».

La historia se reescribe en Stamford Bridge

Antes de este resultado, el Tottenham arrastraba un pésimo historial en Stamford Bridge: solo había ganado una de sus últimas 36 visitas en liga, con 11 empates y 24 derrotas. Aquella única victoria llegó el 1 de abril de 2018, cuando el equipo de Mauricio Pochettino se impuso por 3-1 al Chelsea de Antonio Conte.

Para encontrar el anterior triunfo del Tottenham en el oeste de Londres había que remontarse hasta febrero de 1990, en la antigua First Division, cuando el equipo dirigido por Terry Venables venció por 2-1 a un Chelsea entrenado por Bobby Campbell.

El Tottenham gana impulso mientras el Chelsea cae

La victoria eleva al Tottenham al 12.º puesto de la clasificación de la Premier League y culmina una semana positiva para el club. Después de lograr el lunes su primera victoria de la temporada en liga ante el Coventry City, este triunfo en el derbi supone un importante impulso para su campaña.