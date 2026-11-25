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Hansi Flick ha retado a su plantilla a demostrar que puede rendir sin Lamine Yamal en la visita del miércoles al Sabah en la Champions League. El joven de 19 años ha sido el eje del ataque del Barcelona esta temporada, pero un problema de tobillo le ha obligado a quedarse en España mientras sus compañeros viajan a Azerbaiyán.

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Una lesión de tobillo pone fin a la racha de partidos de Yamal

Yamal había sido titular en los 17 partidos del Barcelona esta temporada, con 13 goles y 13 asistencias, antes de perderse su primer encuentro. Las pruebas médicas del lunes llevaron al cuerpo técnico a dejar al joven de 19 años en España antes del viaje a Bakú , aunque debería regresar para la visita del domingo al Deportivo de La Coruña en La Liga.

Flick aún no ha decidido su ataque para el partido del miércoles. Karim Adeyemi, Gabriel Jesus, Anthony Gordon y Raphinha aspiran a ocupar el lugar de Yamal. Las bajas en defensa complican aún más la elección: Andreas Christensen y Xavi Espart siguen fuera, mientras que es poco probable que se arriesgue con Pau Cubarsí tras sus problemas de cadera.

Flick y De Jong confían en la profundidad de la plantilla

En la rueda de prensa previa al partido del martes, Flick restó importancia a la ausencia de Yamal y elogió la capacidad de adaptación de De Jong. "Ya hemos jugado sin Lamine en el pasado, sabemos qué hacer", afirmó Flick. "Es muy importante para nosotros, pero [el lunes] lo examinamos y decidimos que era mejor que se quedara en casa. Esperemos que todo vaya bien y esté disponible para el fin de semana".

De Jong, que ha disputado cinco partidos desde que superó una lesión de rodilla, había expresado antes su confianza en la calidad de la plantilla. "Siempre se echa de menos a un jugador como Lamine", dijo el centrocampista. "Es un jugador con un talento extraordinario. Genera peligro y ocasiones por sí solo, así que se nota cuando no está. Pero la plantilla está llena de buenos jugadores y podemos ganar sin él".

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Ante las bajas en defensa, que podrían mantener a De Jong como central , Flick aplaudió su disposición a ayudar. "Lo que más me gusta de Frenkie es que dijo: 'Vale, entrenador, si me necesitas como central o lateral, no importa'", explicó Flick. "Dijo que está disponible y que puede ayudar al equipo. Para mí, eso es ser un jugador de equipo. Lo da todo por este equipo.

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"Todos sabemos que es uno de los mejores centrocampistas del mundo. Yo lo veo como centrocampista, necesitamos su calidad ahí, pero ahora veremos dónde lo necesitamos mañana".

De Jong reiteró qué posición prefiere a largo plazo, aunque puso al equipo por delante: "Me considero centrocampista, todo el mundo lo sabe. Siempre he jugado ahí. Pero si el equipo me necesita en otro sitio o el entrenador cree que es mejor que juegue en otra posición, siempre lo haré".

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El Barça busca su primer título europeo desde 2015

El Barcelona llega al partido del miércoles en un gran momento en la competición doméstica: lidera La Liga con 12 victorias en 13 encuentros. Sus tres triunfos en cuatro partidos de Champions League también han alimentado la esperanza de conquistar su primer título europeo desde 2015.

Su única derrota europea llegó ante el Paris Saint-Germain, campeón de las dos últimas ediciones, pero De Jong insiste en que el Barça puede competir con el vigente campeón. "En el Barça siempre se exige ganarla", afirmó. "Ese es el objetivo, pero eso no significa que, si no la ganamos, sea un fracaso o una mala temporada.

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"Hay al menos otros seis equipos con el mismo objetivo, pero creemos que podemos competir y que somos capaces de ganarla. Por ahora, el PSG es favorito: la ganó en cada uno de los dos últimos años y nos venció esta temporada. Así que tenemos que mejorar y demostrar al final de la temporada que somos mejores".

La prueba de Bakú precede a la visita del domingo en La Liga

El partido ante el Sabah en Bakú ofrece a Adeyemi, Jesus y Gordon una gran oportunidad para demostrar que el Barcelona puede rendir sin su joven figura. También pondrá a prueba en Europa a una defensa mermada por las bajas.

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Después, la atención se centrará de inmediato en la visita del domingo al Deportivo en La Liga. Allí, el líder tratará de conservar su ventaja en la competición doméstica y recuperar a un Yamal descansado junto a Cubarsi, que continúa recuperándose.