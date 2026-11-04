Compartir Sigue a GOAL en Google

Ruben Amorim ha advertido a sus jugadores del AC Milan de que siguen siendo un equipo capaz de perder contra cualquiera si no encuentran cierta regularidad. El técnico quiere que su equipo aproveche el impulso de su contundente victoria ante su eterno rival, el Inter.

Anuncios

Mantener el impulso tras la alegría del derbi

En la rueda de prensa previa al partido, celebrada el miércoles antes del encuentro del jueves de la Europa League contra el Ferencvarosi, Amorim se apresuró a dejar atrás la victoria por 3-1 del sábado en el derbi frente al Inter. «Ese es el objetivo. Tenemos que olvidarnos del Inter; es una competición nueva», dijo a los periodistas.

«Esto es la Europa League. Para nosotros es un partido muy importante. Más que el resultado, tenemos que mantener esa regularidad. Fuimos constantes durante el partido. Es un paso importante que tenemos que dar. No importan las rotaciones ni quiénes estén sobre el césped. Tenemos que ser un equipo muy bueno y ganar mañana, y nuestro objetivo es llegar hasta el final en esta competición», añadió Amorim, dejando claras sus altas expectativas para el torneo.

Gestionar un calendario exigente

En la competición nacional, el Milan solo ha sufrido una derrota en la Serie A, un 4-2 ante el Bolonia. Sin embargo, los empates frente a la Juventus, la Lazio y el Sassuolo le han salido caros: esos tropiezos dejan al Milan quinto en la tabla con 21 puntos tras sus primeros 10 partidos, a siete del líder, la Lazio.

A las dificultades sobre el césped se suma una grave crisis de lesiones. Amorim tendrá que afrontar los próximos compromisos sin jugadores importantes como Alexis Saelemaekers, Matteo Gabbia, Samuel Chukwueze, Pietro Terracciano, Fikayo Tomori y Ruben Loftus-Cheek, lo que limita considerablemente sus opciones en todas las líneas.

Anuncios Anuncios

«El partido más importante es este, pero también debemos reconocer que tenemos que tener cuidado con algunos jugadores. Venimos de un calendario cargado y no podemos perder a muchos jugadores en los próximos partidos», explicó Amorim. Insistió en que confía en toda su plantilla: «Este es el partido más importante, pero tendremos que hacer rotaciones. Todos los jugadores están preparados. Es nuestra responsabilidad ganar el partido. Nos enfrentaremos a un gran rival que tiene nueve puntos en esta competición. No ha perdido ningún partido en su liga, pero tenemos la responsabilidad de ganar».

Related Topics

Cobertura Estelar FOX Sports ✅ Emite partidos destacados en canales lineales ✅ Señal sin comerciales en FOX Premium ✅ Programas diarios de debate y análisis Precio mensual desde $149.00 Obtén FOX Sports Acceso Abierto Claro Sports ✅ Partidos en vivo sin costo alguno ✅ Disponible directo en la app YouTube ✅ Cobertura y resúmenes de jornadas europeas Precio mensual desde Gratuito Ver ahora Cobertura Estelar FOX Sports ✅ Emite partidos destacados en canales lineales ✅ Señal sin comerciales en FOX Premium ✅ Programas diarios de debate y análisis Precio mensual desde $149.00 Obtén FOX Sports Acceso Abierto Claro Sports ✅ Partidos en vivo sin costo alguno ✅ Disponible directo en la app YouTube ✅ Cobertura y resúmenes de jornadas europeas Precio mensual desde Gratuito Ver ahora Cobertura Estelar FOX Sports ✅ Emite partidos destacados en canales lineales ✅ Señal sin comerciales en FOX Premium ✅ Programas diarios de debate y análisis Precio mensual desde $149.00 Obtén FOX Sports

Un comienzo europeo difícil

Pese a su peso en el fútbol nacional, al Milan le ha costado encontrar su ritmo en la Europa League esta temporada y ocupa el 24.º puesto en la fase de liga. Hasta ahora solo ha logrado una victoria, por 4-0 ante el Salzburgo, además de sufrir una derrota en casa por 2-0 contra el Benfica y otra a domicilio por 3-0 frente al Bournemouth.

«Creo que a veces es difícil de explicar. Puede haber rotaciones y, a veces, tenemos que cambiar nuestra forma de jugar. Contra el Benfica no hicimos nuestro juego, pero tuvimos más posesión», señaló el entrenador. Después analizó los últimos partidos: «Tuvimos algunos problemas, luego hicimos un muy buen partido en Salzburgo y después llegó el de Bournemouth, donde hubo una expulsión y dos penaltis. Fue culpa nuestra, con la situación de Mike, que no nos ayudó a luchar por el partido. No lo estamos haciendo muy bien en la Serie A. Ganamos el último, pero creo que deberíamos tener más puntos».

Anuncios

La imprevisibilidad del Milan

Amorim concluyó su comparecencia destacando lo imprevisible que es la plantilla actual. Considera que la preparación táctica de los rivales de hoy, unida a los errores del propio Milan, impide dar cualquier resultado por sentado.

«No estoy satisfecho en la Europa League; no estoy satisfecho en la Serie A, pero a veces las cosas salen así. Cada partido tiene su historia. Tuvimos algunos problemas en la Europa League, pero creo que mañana podemos cambiar eso y ganar», afirmó Amorim.

Anuncios

Su última advertencia fue una valoración directa del estado actual del equipo: «Podemos perder cualquier partido; podemos ganar cualquier partido. Esa es la característica de este equipo. Depende de cómo afrontemos el partido. Da igual que sea la Serie A, la Serie B o la Europa League. Podemos ganar cualquier partido y, al mismo tiempo, perder cualquiera. Especialmente ahora que todos se conocen, los jugadores tienen calidad técnica y los entrenadores disponen de herramientas y vídeos para preparar los partidos».