Pocos días separan a la estrella del Barcelona de su marcha

La salida del jugador Marc Casadó es uno de los principales asuntos del Barcelona durante los últimos días del mercado de fichajes.

Casadó conoce su situación desde hace varios meses y, en colaboración con su agente Jorge Mendes, estudia desde hace tiempo las distintas opciones disponibles para continuar su carrera lejos del conjunto catalán.

El diario Sport señaló que numerosos clubes se han puesto en contacto con el entorno de Casadó para conocer las condiciones de la posible operación.

El jugador prefiere seguir en el Barcelona, pero la acumulación de efectivos existente en el centro del campo ha complicado mucho sus opciones de conseguir los minutos que desea.

Casadó se ha convertido en uno de los jugadores del Barcelona que más interés atraen dentro de la lista de futbolistas candidatos a salir, y el club valora al jugador en unos 40 millones de euros, aunque podría aceptar una cantidad algo inferior.

Durante las últimas semanas, la opción de marcharse a Arabia Saudí ha vivido periodos en los que parecía cobrar mucha fuerza y otros en los que sus posibilidades han disminuido. Esta opción sigue vigente, pero no es la única.

Inglaterra, Turquía y Arabia Saudí figuran entre los mercados que más han presionado para fichar a Casadó, mientras el jugador continúa estudiando el proyecto que más le convenza.

El Barcelona esperaba resolver el futuro del jugador de forma temprana, y el club también le trasladó este asunto a Jorge Mendes, quien mantuvo un contacto continuo con la dirección deportiva durante todo el mercado de fichajes, pero Casadó y su agente consideran que esperar unos días más, antes de tomar la decisión definitiva, merece la pena.

Habitualmente surgen en los últimos días del mercado de fichajes nuevas oportunidades como consecuencia de movimientos inesperados o necesidades urgentes de algunos clubes, y Casadó tiene ofertas sobre la mesa, pero quiere conocer todas sus opciones antes de elegir su destino. Por este motivo, todos los indicios apuntan a que su salida se producirá prácticamente en los últimos momentos del mercado de fichajes.

Se supone que tomará su decisión definitiva entre el domingo y el lunes, y el Barcelona le ha pedido a Mendes que le mantenga informado de los movimientos y las novedades, aunque entiende que la decisión final corresponde al jugador.

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