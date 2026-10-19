El experto en fichajes Matteo Moretto escribe en X que en los últimos días ya ha habido «negociaciones intensas» entre representantes del AC Milan y quien hasta ahora era el responsable del área deportiva del Eintracht Frankfurt. Ya habría acuerdo en los aspectos económicos. Quedarían por resolver la estructura y el reparto de funciones en la dirección deportiva del Milan, aunque las partes también habrían acercado posturas en ese terreno. En conjunto, estarían «muy cerca» de llegar a un acuerdo.

El interés del siete veces campeón de la Champions League por Krösche no es nuevo. Tras el desastroso final de la temporada pasada, en la que se quedó sin clasificarse para la Champions League, el Milan destituyó a toda su cúpula deportiva. Después surgieron, entre otros, rumores sobre la posible llegada del seleccionador de Austria, Ralf Rangnick, como nuevo hombre fuerte del club. Más tarde, Krösche se perfiló como la opción preferida, aunque su fichaje no llegó a concretarse.

En junio, kicker escribió que el Milan trataba de atraer a Krösche con un contrato de cuatro años y un salario total de 40 millones de euros. Por entonces también se esperaba que el director deportivo del Eintracht Frankfurt, Timmo Hardung, se trasladara a la ciudad de la moda. Según coincidían varios medios, Krösche había exigido el control total del área deportiva. El Eintracht pretendía recibir entre 7,5 y 10 millones de euros por el directivo, aunque desde el club negaron que hubiera habido conversaciones.

El acercamiento con los lombardos se considera uno de los factores que enfriaron la relación entre el Eintracht y el directivo de 46 años.

Esa relación terminó el domingo por la noche tras algo más de cinco años de fructífera colaboración. El Eintracht liberó a Krösche, cuyo contrato con el club de Fráncfort del Meno seguía vigente hasta 2028, a petición del propio directivo. La decisión estuvo precedida por «buenas conversaciones, abiertas y basadas en la confianza, mantenidas en las últimas semanas entre Markus Krösche y el presidente del consejo de supervisión, Mathias Beck, sobre el presente y el futuro deportivo del Eintracht Frankfurt y la continuidad de su colaboración», señaló el club en un comunicado.

¿Desde cuándo trabajaba Markus Krösche en el Eintracht Frankfurt?

Krösche llegó al Eintracht Frankfurt procedente del RB Leipzig en 2021. Durante su etapa, el equipo ganó la Europa League en 2022 y se clasificó dos veces para la Champions League.

Getty Images

El responsable deportivo recibió críticas al comienzo de la temporada. En particular, el fichaje de Albert Riera como entrenador para sustituir a Dino Toppmöller el pasado invierno fue un gran error, como el propio Krösche reconoció en varias ocasiones posteriormente. También se le reprochó la mala relación entre el coste y el rendimiento de la plantilla en la última temporada. El complicado mercado de fichajes de verano generó inquietud, al igual que la compra de un inmueble en Croacia.

El Milan, posible nuevo destino de Krösche, atraviesa una sequía de éxitos deportivos. El último gran título del club fue el Scudetto de la temporada 2021/22. Es su único campeonato italiano en los últimos 15 años. Desde esta temporada, Ruben Amorim ocupa el cargo de entrenador. Con el portugués, el Milan ha firmado un buen inicio de campaña: tras ganar el domingo por 3-2 en casa al Atalanta de Bérgamo, ocupa la cuarta posición de la tabla.