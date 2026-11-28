Compartir Sigue a GOAL en Google

Mauricio Pochettino, entrenador del Manchester United, se pronunció sobre los pitos que recibieron sus jugadores tras la derrota por 0-4 ante el Brentford en la duodécima jornada de la Premier League.

Anuncios

Pochettino obligó a sus jugadores a dar una vuelta al césped de Old Trafford y aplaudir a la afición tras el pitido final, pero fueron recibidos con pitos y cánticos de «No merecéis llevar esta camiseta».

El diario Mirror recogió las declaraciones de Pochettino a Sky Sports, en las que pidió calma y unidad.

«No pinta bien cuando pierdes 0-4 contra el Liverpool y luego pierdes por el mismo resultado contra el Brentford en Old Trafford», afirmó el técnico argentino.

«Tenemos que permanecer unidos e intentar arreglar algunas cosas y mejorar nuestro rendimiento. Estas son nuestras circunstancias y nuestra realidad, y no tengo nada más que decir», insistió.

Anuncios Anuncios

«Estamos atravesando una situación de la que éramos conscientes cuando llegamos, y esto necesita algo de tiempo», continuó Pochettino.

Related Topics

«Los jugadores cuentan con mi apoyo, pero entendemos a la afición y los pitos. Tenemos que preocuparnos por lo que está pasando y mantenernos unidos. Necesitamos a nuestra afición, y también tenemos que centrarnos en los jugadores. Ellos deben ofrecer el rendimiento que se les exige y jugar bien», explicó.

«Todos estamos decepcionados, aunque sea por motivos distintos, y cada uno tiene derecho a tener su propia opinión sobre lo que está pasando. Pero lo más importante es mejorar las cosas», señaló.

Anuncios

Pochettino salió en defensa del rendimiento de su equipo: «Fuimos mejores que el Brentford. Cuando encajamos el primer gol, dominábamos el partido. Pero cuando recibes un gol, las cosas se complican, es como subir una cuesta».

«Intentamos marcar y volver al partido, y empezamos a tomar algunas decisiones que nos afectaron y tuvieron consecuencias negativas», añadió.

Anuncios

«Tenemos que generar confianza y creer en nuestra capacidad para seguir jugando de la misma manera aunque encajemos un gol. Es algo normal teniendo en cuenta la situación que atravesamos», recalcó.

«Sentimos dolor y el peso de la responsabilidad que recae sobre nosotros. Al mismo tiempo, esta es nuestra realidad, y tenemos que aceptarla y trabajar para cambiarla. Debemos ser fuertes, y estamos preparados para seguir presionando a los jugadores y empujándolos a mejorar», explicó Pochettino.

Anuncios

El Manchester United de Pochettino encadenó así su segunda derrota consecutiva en la Premier League.

Callum Wilson marcó dos goles en la primera parte, y los jugadores del Manchester United se marcharon al vestuario entre pitos al descanso, mientras Pochettino era incapaz de frenar el declive del equipo.

Anuncios

Christopher Ayer y Kevin Schade añadieron otros dos goles para el Brentford en los últimos minutos.

De este modo, el Manchester United suma 10 partidos consecutivos sin ganar en la Premier League y se sitúa en el penúltimo puesto.

Anuncios

El United empezó bien el partido, pero desperdició numerosas ocasiones claras antes de que Wilson aprovechara los amplios espacios en la defensa local, así como el deficiente manejo del balón del portero Senne Lammens, para marcar su gol.

Los aficionados del United expresaron con claridad su enfado: corearon cánticos contra los propietarios y dirigieron críticas a los dirigentes.