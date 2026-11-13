Pochettino se prepara para una sorpresa desagradable: Bruno Fernandes golpea al Manchester United en un momento crítico

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El Manchester United recibió un nuevo golpe relacionado con el futuro de su capitán portugués Bruno Fernandes, después de que el centrocampista rechazara una segunda oferta para renovar su contrato con el club, en un giro que amenaza la continuidad de una de las grandes estrellas del equipo en Old Trafford y abre la puerta a la posibilidad de su salida gratis al final de la temporada, si la directiva fracasa en alcanzar un nuevo acuerdo con él.

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Según informó la cadena británica Sky Sports, Fernandes no ha mostrado su conformidad con la segunda oferta presentada por el Manchester United para ampliar su vinculación con el club, pese al evidente deseo de la directiva de retener sus servicios, lo que convierte el futuro del capitán del equipo en uno de los asuntos espinosos pendientes de resolver durante el próximo periodo.

La directiva del Manchester United comenzó sus intentos de renovar el contrato de Fernandes el pasado verano, cuando presentó su primera oferta al jugador, que había firmado su contrato anterior hacía dos años, pero este rechazó la propuesta, antes de que la escena se repitiera con la segunda oferta, aumentando los temores sobre la posibilidad de perder sus servicios.

El contrato actual de la estrella portuguesa finaliza al término de la presente temporada, lo que significa que podrá, según el reglamento, iniciar negociaciones con clubes fuera de Inglaterra a partir del próximo mes de enero, con vistas a un traspaso gratuito en verano, en caso de no alcanzarse un acuerdo sobre su futuro.

Pero el Manchester United dispone de una opción que le permite ampliar el contrato del jugador un año adicional, lo que otorga al club una carta importante en las negociaciones para retener a su capitán e impide que entre en negociaciones con clubes extranjeros durante enero sobre un traspaso gratuito tras el final de la temporada.

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El Al-Hilal estuvo cerca de la operación estrella

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Las ofertas procedentes del exterior no son algo nuevo en la trayectoria de Fernandes con el Manchester United, después de que el jugador revelara en junio de 2025 que había rechazado una oferta enorme del Al-Hilal saudí, que estaba dispuesto a ofrecerle un salario semanal cercano al triple de lo que percibe actualmente, cifrado en 250.000 libras esterlinas.

Las tentaciones saudíes no se detuvieron en el aspecto personal, ya que el Al-Hilal mostró su disposición a pagar 100 millones de libras esterlinas al Manchester United a cambio de hacerse con los servicios del capitán del equipo, pero Fernandes optó entonces por continuar en Old Trafford, prefiriendo proseguir su experiencia con el club inglés pese a la magnitud de la oferta.

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El nombre del jugador también se vinculó a un traspaso al Galatasaray turco el pasado agosto, en medio de informaciones que hablaban de la disposición del club a presentar una oferta para ficharlo, aunque la directiva del United mantuvo su postura y aseguró que su capitán no está en venta a ningún precio, de modo que todas las posibilidades siguen abiertas respecto a su futuro.

Y pese al rechazo de las dos ofertas, no parece que el Manchester United esté dispuesto a prescindir fácilmente de los servicios de su jugador portugués, ya que la directiva sigue deseando su continuidad, y se espera que las conversaciones entre ambas partes prosigan durante el próximo periodo, en busca de una fórmula que satisfaga al jugador y al club.

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El deseo del United de conservar a Fernandes se sustenta en su valor técnico y de liderazgo dentro del equipo, además de su papel decisivo durante las pasadas temporadas, después de convertirse en uno de los elementos más importantes en los que se apoya el club para construir sus ataques y generar ocasiones, y de pasar a ser un capitán que asume una gran responsabilidad dentro del vestuario.

Pochettino entra en escena: un pasado que lo une a Fernandes

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Fernandes había vivido una temporada excepcional, en la que fue galardonado con los dos premios al Mejor Jugador del Año de la Asociación de Escritores de Fútbol y de la Asociación de Futbolistas Profesionales, tras ofrecer niveles destacados y alcanzar 21 asistencias en la Premier League, logrando un récord en la competición.

Pero el jugador portugués ha tenido dificultades para repetir esos mismos niveles durante la presente temporada, ya que se ha limitado a marcar cuatro goles, entre ellos un triplete (hat-trick) en la portería del Ipswich Town el pasado agosto, en el partido que sigue representando la única victoria del Manchester United en la Premier League esta temporada, según los datos recogidos en el informe.

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La crisis de la renovación del contrato de Fernandes llega al mismo tiempo que el Manchester United está cerca de anunciar el nombramiento del argentino Mauricio Pochettino como nuevo director técnico del equipo, el viernes, en sustitución de Michael Carrick, destituido de su cargo el jueves, en un paso destinado a reordenar las piezas dentro del club.

Pochettino y la estrella del United comparten una vieja historia que quedó inconclusa, pues Fernandes reconoció en 2019 que estuvo cerca de fichar por el Tottenham, cuando el técnico argentino dirigía al conjunto londinense, pero el Sporting de Lisboa se interpuso en el camino de la operación, por lo que el jugador prosiguió su carrera en Portugal antes de su posterior traspaso al Manchester United.

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Así, el club inglés se encuentra ante dos asuntos entrelazados: el inicio de un nuevo proyecto técnico bajo la dirección de Pochettino y el intento de conservar a su capitán, cuyo contrato se aproxima a su fin, en medio de un rechazo reiterado a las ofertas de renovación y la posibilidad de que regresen las tentaciones exteriores. Y el futuro de Fernandes podría convertirse en una de las pruebas tempranas y decisivas para el técnico argentino y la nueva directiva, sobre todo porque perder a un jugador de su talla de forma gratuita sería un golpe difícil de justificar ante la afición del Manchester United.