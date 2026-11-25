Compartir Sigue a GOAL en Google

Mauricio Pochettino ha revelado la frustración de Bruno Fernandes durante la dura derrota del Manchester United ante el Liverpool y ha destacado que el capitán detectó una infracción en el polémico primer gol. El club mantiene una tensa disputa con los responsables arbitrales tras una serie de incidentes por los que exige explicaciones urgentes.

Anuncios

Una roja polémica y una falta sobre la barrera sin sancionar en Anfield

La visita del Manchester United a Anfield se torció antes de que se cumplieran ocho minutos, cuando el árbitro Sam Barrott expulsó a Leny Yoro por derribar a Alexander Isak cuando este se dirigía hacia la portería. El United sostiene que John Brooks, responsable del VAR, no planteó «ninguna objeción de peso» a la decisión, pese a que un comité disciplinario de la FA anuló posteriormente la roja a Yoro y su sanción.

La situación empeoró en la falta resultante, con la que Dominik Szoboszlai adelantó al Liverpool. El capitán Bruno Fernandes advirtió entonces a Barrott de que Bradley Barcola había tocado la barrera del United antes del lanzamiento, pero el VAR no intervino.

Pochettino cuestiona al VAR por el «ilegal» primer gol del Liverpool

Dos días después, Pochettino elogió a Fernandes por detectar la infracción y cuestionó que se concediera el gol. «Creo que nosotros no nos dimos cuenta, pero Bruno sí. Por eso es el capitán, porque es inteligente y percibe y siente lo que ocurre en el campo», dijo Pochettino.

Después recordó una decisión anterior en la máxima categoría para defender que el gol no era válido: «Nadie habló de que el gol no era legal. Había que anularlo porque Barcola estaba tocando nuestra barrera. La temporada pasada, cuando [Eberechi] Eze marcó con el [Crystal] Palace, [el gol fue anulado]. ¿Por qué no revisaron la jugada en el VAR, por qué no comprobaron el gol? Había que anularlo.

Anuncios Anuncios

«[Tengo] que defender a mis jugadores y a mi club. ¿Dónde están los tres puntos? Tenemos que pensar un poco más a fondo... en cómo usamos la tecnología».

Related Topics

Nueva Alternativa Fox One ✅ Emite el otro 50% de los encuentros de la Champions League ✅ Heredó estos derechos europeos tras la compra de Caliente TV ✅ Complementa su oferta con toda la UEFA Europa y Conference League Precio inicial $140 Obtén Fox One

Indignación en Old Trafford por la defensa de Howard Webb de la expulsión de Yoro

La tensión fuera del campo aumentó después de que Howard Webb, responsable de ProRef, apareciera en Mic'd Up para elogiar la decisión de Barrott y afirmara que la roja a Yoro «desde luego no fue errónea» , pese a que prosperó el recurso. Una fuente de Old Trafford, según The Mirror, calificó la postura de ProRef de «totalmente equivocada». El United sostiene que las pruebas demuestran que Isak no habría llegado al balón antes que el portero Lammens ni siquiera corriendo a máxima velocidad.

Pochettino compartió la indignación del club por la falta de intervención del VAR . «Estoy muy decepcionado porque creo que este tipo de cosas no pueden pasar nunca», continuó el exseleccionador de Estados Unidos. «Mi pregunta siempre fue la misma. De acuerdo, podemos aceptar que el árbitro cometa un error por cómo vive emocionalmente el partido, pero, si tenemos VAR, ¿qué estaban haciendo?

Anuncios

«Porque ahora, ¿vamos a repetir el partido? ¿Vamos a tener la posibilidad de jugar en igualdad de condiciones, 11 contra 11? No. El problema es que, cuando estábamos allí, era el momento en el que creo que había que tomarse el tiempo para revisar la situación».

Una protesta ante la Premier League y una oportunidad de reacción frente al Sporting

Según The Mirror, el United planea elevar sus quejas a la Premier League y a ProRef para exigir responsabilidades por las polémicas de Anfield. En el terreno de juego, Pochettino quiere una reacción inmediata en Portugal, donde el partido de Champions League ante el Sporting ofrece una oportunidad importante para encadenar victorias.

Anuncios

«Ahora tenemos que pasar página», dijo Pochettino. «Estoy muy orgulloso de los jugadores y de cómo afrontaron todas esas situaciones injustas que ocurrieron en el campo. Ahora nos centramos en mejorar, en ser mejores y en empezar a ganar partidos. Mañana tenemos aquí una gran oportunidad».