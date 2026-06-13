Pochettino recuerda la sorpresa de Arabia Saudí para advertir a todos

El argentino Mauricio Pochettino, seleccionador de Estados Unidos, se mostró muy satisfecho tras la victoria por 4-1 sobre Paraguay en la primera jornada del Grupo D del Mundial 2026.

En declaraciones a «BeIN Sports», destacó el gran trabajo de jugadores y cuerpo técnico y se mostró muy orgulloso del debut de la selección estadounidense en el torneo.

«Jugadores y cuerpo técnico merecen reconocimiento por lo de hoy; estoy muy orgulloso. Sabemos que esto es solo el principio, pero el debut mundialista en casa siempre es complicado», afirmó.

El técnico añadió: «Los jugadores consiguieron la victoria de manera magnífica, sobre todo en los primeros 45 minutos, cuando impusieron su estilo».

Sobre Christian Pulisic, explicó que su cambio fue preventivo tras un golpe: «Sintió dolor en la pierna en la primera parte y preferimos sustituirlo para no arriesgar». Esperamos que esté listo para el próximo partido».

En la rueda de prensa posterior, celebró el debut triunfal de Estados Unidos, pero pidió calma y evitar el exceso de entusiasmo.

«Fue un partido muy bueno; jugamos de forma excepcional y estamos contentos con la victoria, pero es solo el principio. Quedan dos partidos en la fase de grupos y debemos seguir trabajando», afirmó.

Y añadió: «Debemos disfrutar de este comienzo, pero siendo conscientes de que tenemos que seguir mejorando e intentar rendir a un nivel superior al que hemos mostrado en este partido».

El técnico argentino elogió el ambiente y agradeció a la afición estadounidense, que llenó las gradas y apoyó al equipo durante todo el partido: «La afición estuvo fantástica y brindó un apoyo excepcional. Nos ayudó mucho a alcanzar este nivel y a lograr la victoria».

Elogió el trabajo colectivo del equipo y destacó que el grupo aplicó sus ideas técnicas, tanto en ataques directos como en posesiones ordenadas.

«Ha sido una noche en la que las cosas nos han salido bien. Hemos hecho un buen partido y hemos logrado llevar a cabo gran parte de lo que habíamos planeado, pero no debemos olvidar que nos enfrentábamos a un equipo muy fuerte».

Elogió a su compatriota Gustavo Álvaro, seleccionador de Paraguay, y afirmó: «Es un entrenador magnífico, y lo que ha conseguido hoy es el resultado de muchos años de trabajo y esfuerzo».

Finalmente, recordó a Paraguay que perder el primer partido no elimina a nadie, como demostró Argentina en el Mundial 2022.

“Todavía no está nada decidido y todos pueden competir”, recordó. “Argentina empezó el Mundial de Qatar perdiendo con Arabia Saudí y lo terminó siendo campeona. No importa cómo se empieza, sino cómo se avanza y, sobre todo, cómo se acaba”.