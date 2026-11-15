Pochettino planea fichar para el Manchester United a un centrocampista de la Juventus de su confianza

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Según informaciones, Mauricio Pochettino ha identificado al jugador de la Juventus Weston McKennie como objetivo prioritario para reforzar su renovada plantilla del Manchester United. El exentrenador del Tottenham quiere reencontrarse con el centrocampista estadounidense tras forjar una estrecha relación durante el tiempo que pasaron juntos en el ámbito internacional.

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De los compromisos internacionales a un reencuentro en la Premier League

Pochettino ha asumido oficialmente el mando del Manchester United, en sustitución de Michael Carrick después de que el excentrocampista no lograra ganar ninguno de sus últimos ocho partidos de Premier League al frente del equipo. Sin embargo, la prioridad inmediata del argentino sigue siendo completar sus compromisos con la selección de Estados Unidos, con la que ha permanecido para disputar la eliminatoria de cuartos de final de la Liga de Naciones de la CONCACAF, a doble partido, contra Haití.

McKennie ha sido uno de los jugadores más destacados a las órdenes de Pochettino y marcó recientemente en una contundente victoria por 6-0 sobre Haití. La energía y la versatilidad táctica del centrocampista han impresionado al nuevo entrenador del United, lo que ha alimentado las especulaciones sobre un posible traspaso a la Premier League. Según informa La Gazzetta dello Sport, Pochettino se plantea seriamente llevarse al jugador clave de la Juventus a Old Trafford para convertirlo en una pieza fundamental de la reconstrucción de su centro del campo.

El precio de una salida de Turín

Aunque la Juventus mostró recientemente su confianza en el jugador de 28 años al ofrecerle un nuevo contrato hasta junio de 2030, el club italiano aún podría verse tentado a venderlo. El consejero delegado Giovanni Carnevali ha afirmado en varias ocasiones que ningún integrante de la plantilla es realmente «intransferible» si llega una oferta que alcance la valoración adecuada. Esta postura da un pequeño motivo para la esperanza al Manchester United, aunque el medio italiano señala que haría falta una oferta «monstruosa» para forzar su venta, especialmente durante el mercado de enero, a mitad de temporada, cuando resulta más difícil encontrar sustitutos.

Luciano Spalletti, actual entrenador de la Juventus, valora enormemente la capacidad de trabajo y la versatilidad de McKennie. El centrocampista tiene, además, el honor de haber disputado más partidos con la Juventus que cualquier otro integrante de la plantilla actual (241). Spalletti preferiría que el jugador continuara en Turín, sobre todo ante los recientes problemas físicos de otros centrocampistas como Manuel Locatelli y Khephren Thuram.

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Encaje táctico y profundidad de plantilla

Spalletti ha utilizado a menudo a McKennie en una posición más adelantada en el centro del campo esta temporada, aprovechando su capacidad para incorporarse al área desde atrás y marcar goles. No obstante, el técnico de la Juventus cuenta con otras opciones ofensivas en esa zona, como Kenan Yildiz, cuando esté disponible, Kerim Alajbegovic, Nico Gonzalez, Francisco Conceicao y Edon Zhegrova.

McKennie llegó a la Juventus procedente del Schalke en 2020 y se convirtió en el primer estadounidense en jugar en el club y en el quinto en disputar la Serie A. Durante su etapa en Turín, que también incluyó una cesión de seis meses al Leeds United a partir de enero de 2023, el centrocampista ha ayudado a la Juventus a conquistar dos Coppa Italia y una Supercoppa Italiana.

Los números de McKennie esta temporada ante la próxima cita con el Venezia

En lo que va de temporada, McKennie ha disputado 11 partidos en todas las competiciones con la Juventus, con un gol y una asistencia. El equipo ocupa actualmente la séptima posición de la Serie A con 18 puntos, a 11 del líder, la Lazio, y retomará la competición liguera tras el actual parón de selecciones cuando reciba al Venezia el 22 de noviembre.