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Matthijs de Ligt empezará el miércoles en el banquillo del Manchester United por decisión del técnico Mauricio Pochettino. El conjunto inglés, que atraviesa un mal momento, visita al Sporting de Portugal en la fase liga de la Champions League.

Pochettino apuesta por Leny Yoro y Harry Maguire en el centro de la defensa. Lisandro Martínez pasa al lateral izquierdo, mientras que Noussair Mazraoui arrancará por la derecha.

De Ligt fue titular por sorpresa el domingo con el Manchester United, que cayó por 4-0 ante su rival, el Liverpool. En los primeros compases, el neerlandés calculó muy mal un balón largo y Aleksander Isak pudo correr hacia la portería. Yoro derribó al sueco y fue expulsado con roja directa.

Durante el resto del gran duelo en Anfield, De Ligt se mostró vulnerable. Tras el desastroso partido, la prensa inglesa arremetió contra el defensa.

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«De Ligt está haciendo un desastre. No se lo podía creer, pero ya ha jugado antes como defensa central. No podía creer que Yoro no estuviera ahí. Entonces Yoro hace contacto y es una torpeza. Sinceramente, no puede ir peor que esto. Los cuatro defensas solo piensan en sus propias tareas. Tienen miedo», dijo Gary Neville en Sky Sports.

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También en Países Bajos se observó con sorpresa la actuación de De Ligt. «Matthijs de Ligt defiende como si jugara en la Sunday League», escribió Joost Blaauwhof, periodista de Voetbal International.

Joshua Zirkzee sí será titular con el Manchester United en la visita al Sporting. El delantero neerlandés contará por detrás con el apoyo de Amad Diallo, Bruno Fernandes y Bryan Mbeumo.

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El Manchester United ocupa la decimonovena posición en la fase liga de la Champions League. El equipo sumó seis puntos en sus cuatro primeros partidos europeos.

Alineación del Manchester United: Lammens; Mazraoui, Maguire, Yoro, Martínez; Tielemans, Mainoo; Diallo, Fernandes, Mbeumo; Zirkzee.