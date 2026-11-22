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Mauricio Pochettino, entrenador del Manchester United, se mostró muy enfadado tras la derrota ante el Liverpool (4-0) en Anfield el domingo por la noche y expresó su decepción por las circunstancias del partido, después de que su equipo tuviera que disputar la mayor parte del encuentro con diez jugadores por la expulsión de Leny Yoro en los primeros minutos.

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Pochettino se hizo cargo del banquillo del Manchester United durante el último parón internacional, en sustitución de Michael Carrick, y el duelo ante el Liverpool era el primero de su etapa en el club.

En declaraciones a Sky Sports, Pochettino afirmó que no deseaba empezar su andadura en la Premier League de esta manera y consideró que el partido cambió por completo cuando apenas se habían disputado seis minutos, algo que afectó de forma notable a los planes de su equipo y a sus opciones de competir.

Y añadió, en declaraciones recogidas por la BBC: «Es muy doloroso, estoy muy decepcionado. Es increíble empezar mi etapa aquí en la Premier League en estas circunstancias. El único problema es que el partido cambió por completo a los seis minutos. Ahora podemos hablar y explicarlo todo, pero el daño ya está hecho».

El técnico del Manchester United aseguró que los jugadores quedaron muy afectados por lo ocurrido durante el encuentro y señaló que les pidió calma y que no perdieran los nervios, pese a considerar que su equipo sufrió una situación injusta al inicio del partido.

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Y continuó: «Es muy doloroso. Los jugadores sienten el dolor de este tipo de situaciones. Les dije que tenían que mantener la calma y que lo que había pasado era una situación totalmente injusta».

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Pese a su desacuerdo con la decisión arbitral, Pochettino insistió en que su equipo debe asumir su responsabilidad y en que los jugadores tienen que mejorar sus decisiones sobre el terreno de juego, y subrayó que el rendimiento necesita una revisión a fondo al margen de la polémica arbitral.

Y explicó: «También tenemos que aceptar que debemos estar más concentrados, tomar mejores decisiones en el campo y ser mucho mejores. Tenemos que ser autocríticos y, al mismo tiempo, debemos analizar algunas situaciones del partido con las que no estuvimos conformes».

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Pochettino se refirió después a la jugada de la expulsión de Leny Yoro en el minuto 8: «El balón iba hacia el portero. Creo que en esa acción, si el VAR la revisa, verá, como vemos ahora en las cámaras, que Leny Yoro nunca tuvo la intención de derribar a Alexander Isak».

Y añadió: «El delantero vio que el balón iba hacia el portero, frenó un poco su carrera y se cayó», en referencia a su desacuerdo con que la acción se considerara una ocasión manifiesta de gol merecedora de la tarjeta roja.

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Pochettino recurrió también a otra jugada de los primeros minutos del partido y pidió que se revisara el criterio arbitral en el choque entre Jérémy Jacquet y Bryan Mbeumo, al considerar que ambas acciones eran similares y que se podría haber señalado penalti a favor del Manchester United.

Y dijo: «Pero si nos fijamos en el minuto 6, concretamente en la acción de Jacquet sobre Mbeumo, son parecidas, ¿no? Si comparamos las acciones, ¿no es penalti?».

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El técnico admitió que un gol del Manchester United al principio del partido podría haber cambiado el desarrollo del encuentro y la valoración final de su actuación, aunque se mostró dispuesto a asumir la responsabilidad y a seguir trabajando con el equipo pese a las difíciles circunstancias.

Y añadió: «Si hubiéramos marcado a los seis minutos, sin duda estaríamos hablando de otra manera, pero a veces esta es una de esas cosas de las que tenemos que asumir la responsabilidad, y estoy aquí para asumirla y seguir apretando».

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Pochettino cerró su intervención recalcando su respeto por las decisiones arbitrales, aunque insistió en su derecho a defender a su equipo y a expresar su desacuerdo, y reiteró su convicción de que la expulsión de Yoro no fue merecida.

Y afirmó: «No voy a cambiar lo que pasó, y el respeto es muy importante. Al mismo tiempo, tengo que defender a mi equipo y expresar mi opinión. Creo que esa acción quedó clara para todo el mundo del fútbol y no merecía tarjeta roja».