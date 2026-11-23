El Manchester United ha comenzado a moverse para estudiar la posibilidad de fichar al delantero inglés Ivan Toney, jugador del Al Ahli saudí, durante el próximo mercado de invierno, ante el deseo del club de reforzar su línea ofensiva y el interés del futbolista por regresar a la Premier League.
El portal «TEAMEl Manchester United ha comenzado a moverse para estudiar la posibilidad de fichar al delantero inglés Ivan Toney, jugador del Al Ahli saudí, durante el próximo mercado de invierno, ante el deseo del club de reforzar su línea ofensiva y el interés del futbolista por regresar a la Premier League.talk» inglés reveló, en un informe exclusivo, que unos intermediarios han empezado a moverse entre bastidores para explorar las opciones de que Toney dé el salto a la Premier League, contactando con varios clubes interesados, entre ellos el Manchester United, que ya ha recibido consultas sobre la posibilidad de incorporar al delantero de 30 años.
Las partes implicadas estudian la posibilidad de cerrar la operación en forma de cesión con opción de compra, ante el firme deseo de Toney de abandonar la liga saudí y regresar a los campos europeos, pese a que tiene contrato con el Al Ahli por otros 18 meses.
Aunque por ahora no existen negociaciones oficiales, fuentes conocedoras del caso consideran que alcanzar un acuerdo con el club saudí sigue siendo posible.
Toney está ofreciendo un notable rendimiento goleador con el Al Ahli esta temporada, con 16 goles en los 15 partidos que ha disputado como titular, lo que sigue confirmando sus cualidades ofensivas, pese a haberse quedado fuera de la última convocatoria de la selección inglesa para la Liga de Naciones.
El Manchester United tiene entre sus prioridades fichar un nuevo delantero centro antes de enero, a petición de Mauricio Pochettino, nuevo entrenador del equipo, que busca ampliar las opciones ofensivas de cara a la segunda mitad de la temporada.
Los dirigentes del club ven en Toney a un delantero con gran experiencia en la Premier League, capaz de aportar sin necesidad de un largo periodo de adaptación.
Lo llamativo de la operación es que el propio Toney prefiere fichar por el Manchester United, según la información del portal inglés, aunque el club no será el único que pugne por hacerse con sus servicios, ya que tres clubes londinenses, el Arsenal, el Chelsea y el Tottenham, han entrado en escena y siguen también de cerca la situación del delantero de cara al mercado de invierno.
La competencia entre los clubes ingleses supone un desafío para el Manchester United, sobre todo porque varios equipos quieren reforzar su delantera en los próximos meses, mientras que Toney confía en que su regreso a la Premier League le permita recuperar un lugar en los planes de la selección inglesa de Thomas Tuchel y pelear por estar en la Euro 2028.
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Mi historia con el fútbol comenzó desde que era muy pequeño, cuando era un niño que no entendía del todo lo que veía, pero esa magia que emanaba de los campos era más fuerte que cualquier resistencia. Recuerdo con claridad cómo seguía a la selección de Egipto en el Mundial de Italia de 1990, donde mis ojos se llenaban de asombro ante los momentos dramáticos y mi corazón se sumergía en un mar de emoción sin fin. Ese fue el comienzo, la chispa que encendió la llama de la pasión que sigue ardiendo hasta hoy.
Con el paso de los años, el Real Madrid se adueñó por completo de mi corazón, convirtiéndose en mi mayor referente en el mundo del fútbol internacional. Fui uno de los afortunados que vivió la era de las estrellas brillantes del «Merengue», esa constelación que reunió a leyendas como Iker Casillas en la portería, Zinedine Zidane con su inteligencia mágica, Luis Figo con sus habilidades extraordinarias, Roberto Carlos con sus misiles, Ronaldo «El Fenómeno» con su velocidad sobrehumana, Raúl con su lealtad legendaria y David Beckham con su elegancia real. Cada partido era una historia, y cada gol, una obra de arte, pintada en mi memoria con colores que mezclaban alegría y dolor.
A pesar de mis cambios profesionales en el mundo del periodismo —desde las complejas secciones de política hasta la volátil economía—, mi pasión por el fútbol nunca se ha apagado. Latía en silencio, esperando la oportunidad adecuada para volver a salir a la superficie. Esa oportunidad llegó en 2016, cuando me incorporé a la web «Kooora», donde la pasión se convirtió en mi trabajo diario. Allí, el placer se mezcló con el esfuerzo; largas horas de análisis, redacción y cobertura, pero fue un auténtico placer. Gracias a este esfuerzo colectivo, «Kooora» creció hasta convertirse hoy en el sitio web deportivo más grande del mundo árabe, un faro para los amantes del fútbol desde el Océano Atlántico hasta el Golfo.
En el baúl de mis recuerdos deportivos hay momentos que nunca se borrarán. Pero si tuviera que elegir uno, sin duda sería aquel gol inmortal de Zinedine Zidane en la final de la Liga de Campeones de 2002, frente al Bayer Leverkusen. Un solo balón, un misil desde la izquierda de «Zizou», voló en una trayectoria mágica para colarse en la portería, proclamando la novena victoria del Real Madrid. Fue un momento en el que el tiempo se detuvo, una mezcla de belleza y fuerza, que nos recuerda que el fútbol no es solo un juego, sino un arte que llega al alma.