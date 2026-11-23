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El Manchester United ha comenzado a moverse para estudiar la posibilidad de fichar al delantero inglés Ivan Toney, jugador del Al Ahli saudí, durante el próximo mercado de invierno, ante el deseo del club de reforzar su línea ofensiva y el interés del futbolista por regresar a la Premier League.

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El portal «TEAMEl Manchester United ha comenzado a moverse para estudiar la posibilidad de fichar al delantero inglés Ivan Toney, jugador del Al Ahli saudí, durante el próximo mercado de invierno, ante el deseo del club de reforzar su línea ofensiva y el interés del futbolista por regresar a la Premier League.talk» inglés reveló, en un informe exclusivo, que unos intermediarios han empezado a moverse entre bastidores para explorar las opciones de que Toney dé el salto a la Premier League, contactando con varios clubes interesados, entre ellos el Manchester United, que ya ha recibido consultas sobre la posibilidad de incorporar al delantero de 30 años.

Las partes implicadas estudian la posibilidad de cerrar la operación en forma de cesión con opción de compra, ante el firme deseo de Toney de abandonar la liga saudí y regresar a los campos europeos, pese a que tiene contrato con el Al Ahli por otros 18 meses.

Aunque por ahora no existen negociaciones oficiales, fuentes conocedoras del caso consideran que alcanzar un acuerdo con el club saudí sigue siendo posible.

Toney está ofreciendo un notable rendimiento goleador con el Al Ahli esta temporada, con 16 goles en los 15 partidos que ha disputado como titular, lo que sigue confirmando sus cualidades ofensivas, pese a haberse quedado fuera de la última convocatoria de la selección inglesa para la Liga de Naciones.

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El Manchester United tiene entre sus prioridades fichar un nuevo delantero centro antes de enero, a petición de Mauricio Pochettino, nuevo entrenador del equipo, que busca ampliar las opciones ofensivas de cara a la segunda mitad de la temporada.

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Los dirigentes del club ven en Toney a un delantero con gran experiencia en la Premier League, capaz de aportar sin necesidad de un largo periodo de adaptación.

Lo llamativo de la operación es que el propio Toney prefiere fichar por el Manchester United, según la información del portal inglés, aunque el club no será el único que pugne por hacerse con sus servicios, ya que tres clubes londinenses, el Arsenal, el Chelsea y el Tottenham, han entrado en escena y siguen también de cerca la situación del delantero de cara al mercado de invierno.

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La competencia entre los clubes ingleses supone un desafío para el Manchester United, sobre todo porque varios equipos quieren reforzar su delantera en los próximos meses, mientras que Toney confía en que su regreso a la Premier League le permita recuperar un lugar en los planes de la selección inglesa de Thomas Tuchel y pelear por estar en la Euro 2028.