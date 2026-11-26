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Mauricio Pochettino aseguró que los árbitros «castigaron» al Manchester United en el caótico empate 2-2 ante el Sporting CP en la Champions League, que le dejó sin su primera victoria al frente del equipo. Pese al doblete de Bruno Fernandes, varias decisiones arbitrales polémicas y un error tardío del portero frustraron al nuevo entrenador antes de su próximo compromiso en la Premier League.

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El empate ante el Sporting deja a Pochettino sin su primera victoria

Pochettino afirmó que los árbitros «castigaron» al United durante su empate 2-2 ante el Sporting en la Champions League , un resultado que le dejó sin su primera victoria como entrenador. El árbitro Szymon Marciniak fue protagonista por varias decisiones controvertidas en contra de los visitantes.

El colegiado polaco señaló un penalti discutible a favor del Sporting en la primera parte y, más tarde, anuló un posible gol de la victoria del United por un empujón al portero Kaique Pereira. Marciniak también anuló un tanto de Amad Diallo en la segunda mitad tras señalar erróneamente una falta de Youri Tielemans en la jugada previa. Como pitó justo antes de que Amad enviara el balón a la red, el VAR no pudo intervenir.

El nuevo técnico del United critica unas decisiones arbitrales «imposibles»

En la rueda de prensa posterior al partido, Pochettino no pudo ocultar su frustración por las decisiones clave que perjudicaron a su equipo a lo largo del encuentro.

«Creo que es difícil responder a tu primera pregunta porque creo que todo el mundo sabe lo que pasó. Fue imposible», dijo Pochettino, según recoge ESPN. «Es difícil entender por qué ocurrió eso en el campo. Es difícil encontrar un partido en el que te castiguen [tanto]. Nos castigaron mucho en jugadas clave».

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Pochettino defiende a Lammens tras el empate tardío del Sporting

Pese a los reveses arbitrales, el Manchester United parecía encaminado hacia su primera victoria a domicilio en la Champions League desde 2021 después de que Fernandes marcara dos goles en la segunda parte.

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Sin embargo, el Sporting logró el empate en el minuto 80, cuando el portero Senne Lammens dejó caer un centro a los pies de Luis Suarez. En lugar de señalar a su guardameta, Pochettino asumió enseguida la responsabilidad colectiva.

«Creo que, por favor, debemos echarnos la culpa a nosotros mismos», dijo el nuevo técnico del United. «Creo que tenemos que gestionar mejor este tipo de situaciones, porque, cuando eres portero, ese balón no es fácil y siempre necesitas la ayuda de tus compañeros».

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«Pero, por supuesto, tenemos que aceptarlo. Aceptamos el reto y estamos aquí para intentar mejorar esos pequeños detalles que, sin duda, mejoraremos».

El Brentford, próxima oportunidad para que Pochettino logre su primera victoria

El empate deja al United en el 19.º puesto de la clasificación de la fase liga de la Champions League, aferrado a una plaza de play-off tras cinco partidos. Pochettino, que asumió el cargo la semana pasada, no tendrá que esperar mucho para volver a intentar estrenarse con una victoria. El United regresa a la competición nacional el sábado, cuando recibirá al Brentford en la Premier League.