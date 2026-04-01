Pocas horas después del partido de Egipto... un nuevo incidente racista en España

Aproximadamente un día después de los acontecimientos del partido entre España y Egipto, que suscitaron una gran polémica, España fue testigo este miércoles de un nuevo incidente racista.

El partido terminó en empate a cero, pero los aficionados presentes en el estadio silbaron durante la interpretación del himno nacional de la selección egipcia y luego lanzaron cánticos ofensivos contra el islam.

El Gobierno español, así como la Federación Española de Fútbol y numerosas personalidades españolas, entre las que destacan Luis de La Fuente, seleccionador de La Roja, y la estrella del equipo, Lamine Yamal, condenaron lo ocurrido en el estadio.

Hoy se ha producido un nuevo incidente en el partido entre el Sporting de Gijón y el Racing, en la Segunda División española.

El diario «Marca» informó: «Borja Jiménez, entrenador del Sporting de Gijón, llamó al árbitro en el minuto 36 para informarle de que estaba siendo objeto de insultos desde las gradas del estadio El Sardinero... El partido se reanudó un minuto después».

El árbitro, Daniel Balencia, informó al delegado del partido y se emitió un anuncio por megafonía. A pesar de que en el anuncio se confirmó que el motivo de la suspensión del encuentro eran los insultos racistas, el árbitro no cruzó los brazos, como es habitual en el protocolo, sino que solo habló con el entrenador y el delegado del Racing.

El Racing localizó rápidamente a las dos personas en las gradas, que se supone que eran las que insultaban a Borja Jiménez, y, acompañado por el personal de seguridad, les pidió que abandonaran sus asientos y salieran del estadio.

Borja Jiménez se refirió al asunto tras el partido diciendo: «Creo que es una cuestión de concienciación; parece que todo el mundo se ha acostumbrado a los insultos en el fútbol, y eso es inaceptable».

Y añadió: «No se trata solo de los aficionados del Racing; nuestros aficionados también lo hacen —insultaron a Pacheta— y ahora todos. Sabemos que no podemos generalizar y decir que todos los aficionados son así, pero es lamentable que algunos vengan al estadio a insultar en lugar de disfrutar del fútbol. No creo que debamos normalizar este comportamiento».

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