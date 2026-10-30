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El entrenador del Arsenal, Mikel Arteta, defendió al delantero Kai Havertz ante las críticas por sus cifras goleadoras recientes. Arteta reiteró su plena confianza en el internacional alemán y se negó a juzgar con dureza a su plantilla tras la eliminación entre semana de la Copa de la Liga inglesa a manos del Fleetwood Town.

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Arteta mantiene su confianza en Havertz pese a su sequía goleadora

El entrenador del Arsenal, Mikel Arteta, reiteró su plena confianza en el delantero Kai Havertz pese al descenso reciente de su producción ofensiva. Havertz jugó junto a Viktor Gyokeres en la derrota del Arsenal entre semana, en la tanda de penaltis, ante el Fleetwood Town, de cuarta categoría.

Arteta descartó que el estado de forma actual de Havertz esté relacionado con lesiones anteriores.

El técnico del Arsenal sigue convencido de que sus delanteros responderán en Anfield.

El entrenador explica los altibajos de eficacia de los delanteros de élite

Antes de visitar al Liverpool, Arteta defendió la aportación general de Havertz a la estructura del equipo. «No, no tiene nada que ver con eso. Es cierto que, en cuanto a las cifras, esas cifras han bajado», explicó Arteta al hablar del historial físico de Havertz.

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«Pero también ha tenido ocasiones para jugar, y ese tipo de altibajos en el estado de forma y la eficacia de los atacantes son muy habituales».

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«Confío plenamente en él y en lo que está haciendo», afirmó el técnico español.

Arteta pide perspectiva tras la sorprendente eliminación copera entre semana

Al abordar la derrota en los penaltis ante el Fleetwood, Arteta pidió perspectiva al valorar las actuaciones de Havertz y Gyokeres. «Lo que pasó entre semana es probablemente lo bonito de este deporte... Juegas ese partido 100 veces y sabes cuál será el resultado el 99 % de las veces», señaló Arteta.

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«Pero esto es fútbol y pasa: ocurre algo mágico y ellos pasan de ronda».

«Así que tengo que ponerlo en perspectiva y, por supuesto, analizarlo, pero sin juzgar a los jugadores con demasiada dureza, especialmente sin entender el contexto», recalcó.

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Los delanteros buscan recuperarse antes del importante duelo ante el Liverpool

Havertz y Gyokeres siguen siendo candidatos para ocupar la punta del ataque ante el Liverpool el domingo por la tarde.

Arteta espera una reacción contundente de sus atacantes tras la frustración de entre semana.

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El Arsenal se centra en sumar tres puntos vitales para reforzar sus aspiraciones al título.