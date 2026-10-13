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Abdelfattah aumentó la polémica en torno al clásico

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El club Zamalek emitió un comunicado oficial en el que reveló cuatro decisiones, tras la polémica arbitral que acompañó al derbi ante el Al Ahly, en la Liga Premier de Egipto.

El Al Ahly ganó por dos goles a cero, en un partido que vivió protestas de los jugadores del Zamalek, que reclamaron dos penaltis a favor del futbolista del equipo, Shikabala Banza.

El Zamalek señaló en su comunicado de este martes: "A partir de las consultas continuas en el seno de la junta directiva del club Zamalek sobre los acontecimientos del último derbi y los errores arbitrales que se produjeron en el partido, la junta decidió adoptar una serie de decisiones para preservar los derechos del club y de su afición, de la siguiente manera".

Y prosiguió: "Primero: conceder a la Federación Egipcia de Fútbol un plazo de 48 horas para dar respuesta definitiva a la queja presentada por el club contra el Comité Principal de Árbitros por los graves errores que perjudicaron al Zamalek durante el derbi".

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El Zamalek añadió: "Segundo: coordinar con la federación de fútbol el envío de una delegación del club para escuchar las grabaciones de la sala de la tecnología del videoarbitraje (VAR) correspondientes al partido, con el fin de conocer lo que ocurrió dentro de la sala y los motivos por los que la tecnología no intervino en las acciones que influyeron en el desarrollo del partido y en su resultado".

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Y continuó: "Tercero: invocar la declaración realizada por Essam Abdel Fattah, presidente del Comité Principal de Árbitros de la federación de fútbol, durante su intervención con el periodista Seif Zaher en el canal ON Sport, teniendo en cuenta que las reglas del arbitraje en el fútbol son las mismas en todo el mundo".

El club agregó: "Cuarto: contactar con el Consejo Superior de Regulación de los Medios para exigir la rápida adopción de las medidas necesarias y que se exija responsabilidad al encargado de que se escucharan los cánticos ofensivos contra el club Zamalek durante la emisión televisiva del partido, de modo que se garantice el cumplimiento de las normas y los estándares mediáticos y se preserven los valores deportivos y sociales".

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El Zamalek concluyó su comunicado afirmando: "Y, por último, se reafirma que el Zamalek continuará defendiendo los derechos de su afición para que no se repitan los errores de los árbitros en su contra, después de que el club haya sufrido enormemente por estos errores a lo largo de su extensa historia y haya pagado por ello un precio muy alto. No será aceptable que la situación siga como está, cualesquiera que sean las consecuencias, dado el empeño del Zamalek en asentar el principio de justicia a nivel del sistema del fútbol egipcio en general".

Essam Abdel Fattah desata la polémica

Cabe recordar que el Zamalek hizo referencia en su comunicado a las declaraciones de Essam Abdel Fattah, que han generado una gran polémica durante las últimas horas.

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Abdel Fattah aseguró que el Zamalek merecía que se le concediera un penalti ante el Al Ahly según los criterios del arbitraje egipcio.

Y declaró: "¿Fue perjudicado el Zamalek en el derbi? Ese asunto no me corresponde y yo estoy en contra del árbitro extranjero. Hay criterios distintos y lo que se señala en Egipto es posible que no se señale en otros lugares. Si el árbitro del derbi hubiera sido egipcio, podrían haberse tomado otras decisiones".

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Y añadió: "En la acción de Marwan Attia y Shikabala Banza, lo que ocurrió es que el balón salió fuera del campo antes de que se produjera cualquier contacto, y el árbitro asistente señaló saque de puerta para el Al Ahly".

Y prosiguió: "La acción de Shikabala Banza y Ashraf Dari, si el árbitro hubiera sido egipcio, se habría señalado penalti para el Zamalek, pero estas son escuelas distintas y yo no puedo cambiar una forma de pensar o una escuela para que se ajuste al fútbol egipcio".

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Y continuó: "Este árbitro no es egipcio y no tengo ninguna autoridad sobre él, y no encontramos un árbitro de élite para designarlo para dirigir el derbi a causa de circunstancias acreditadas en documentos oficiales".







