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Hussein Hamdy

Traducido por

Platiní: «La suspensión de Balogun es un escándalo... y la inteligencia de Deschamps está detrás del brillante rendimiento de Oulissi»

F. Balogun
USA
Belgium
World Cup
M. Platini
M. Olise
D. Deschamps
Francia
EE. UU.
Bélgica
Francia

Gran polémica

La UEFA emitió un comunicado en el que rechaza la suspensión cautelar del jugador Folarin Balogun, estrella de Estados Unidos, y la califica de decisión sin precedentes, incomprensible e injustificada.

Según el diario español «Marca», la medida ha generado fuertes reacciones entre figuras actuales y del pasado del fútbol, entre las que destaca el francés Michel Platini, expresidente de la UEFA, quien declaró a los medios: «Esto es un escándalo… Es la única palabra que me viene a la mente».

Platini mantiene demandas civiles y penales contra la FIFA y su presidente, Gianni Infantino, por supuesta corrupción desde 2015 que, según él, frustró su candidatura al cargo.

En declaraciones a L’Équipe, el exBalón de Oro elogió el nivel de Michael Olise, estrella del Bayern, y aplaudió a Didier Deschamps por situarlo de mediapunta.

Platiní declaró: «Oulissi reúne todas las cualidades para ser un número 10 como los de la época dorada. El fútbol moderno suele colocarlos en las bandas: en su club, Oulissi juega por la derecha, igual que Lamine Yamal, que también sabe dar ese tipo de pases. Sin embargo, Deschamps, demostrando su inteligencia, se ha adaptado a las cualidades de sus jugadores y será el seleccionador que recupere el juego con un auténtico creador».

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